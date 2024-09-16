Россияне "анонсировали" новый страшный удар по Украине? Куда могут полететь ракеты

Враг пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие в наше общество и оправдать свои преступления

Россия запустила новый фейк, что Украина с подачи США якобы готовит "инсценирование российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории". В реальности же это может свидетельствовать о подготовке очередных ударов по гражданским объектам со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Там отметили, что в соцсетях стали появляться сообщения от российских пропагандистских каналов, которые ссылаются на Службу внешней разведки РФ, и запускают фейки о якобы подготовке удара со стороны Украины по своей же собственной территории.

"Руководство Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух ВСУ и обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет вглубь россии. Одновременно США планируют использовать эту провокацию для усиления давления на Иран и КНДР — инсценированный удар будет "нанесен" якобы их ракетами", – заявляют россияне в сети.

В ЦПД подчеркнули, что такая информация от россиян — фейк. Однако это может говорить о том, что враг готовит новые удары по Украине и пытается посеять панику.

"Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью и свидетельствующая о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам. Враг пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие в наше общество и оправдать свои преступления", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

При этом следует помнить, что Россия регулярно пытается обвинить Украину во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям, массовых убийствах гражданских в Буче и других украинских городах. Российская пропаганда, несмотря на многочисленные доказательства, упорно называет "провокацией и инсценировкой", а ракетный удар по детской больнице Охматдет – "попаданием противоракеты киевской ПВО".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе российские пропагандисты запустили в сети фейк, что ВСУ в Курской области якобы совершили химическую атаку.