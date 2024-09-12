Ракетний удар по Україні скасовується? Дрони знайшли заряджені російські літаки за майже 2 тисячі км від кордону

У двох аеропортах у Мурманській області знову запроваджено план "Килим"

У двох аеропортах у Мурманській області РФ знову введено план "Килим". Російські ЗМІ пишуть про загрозу атаки безпілотників.

Telegram-канали повідомили, що за 7 кілометрів від аеродрому "Оленья" в Оленегорську Мурманської області нібито збиті два безпілотники.

У зв’язку з цим російська влада тимчасово закрила два цивільні аеропорти — Мурмаші та Хібіни — і запровадила план "Килим". Літаки перенаправлять до Архангельська.

За даними Mash, у регіоні спостерігається висока активність розвідувальної авіації з боку Фінляндії, Швеції та Норвегії. На карті польотів нібито помічені літаки C295 ВПС Норвегії (N31) та "Гольфстрім" 5 ВПС Італії (IAM1495, MM62293).

Ще вчора моніторингові канали повідомляли, що Росія підіймала у повітря 9 бортів стратегічної авіації. З "Енгельса" та "Дягілєво" у бік "Оленьї" летіли споряджені 6 Ту-95мс і 3 Ту-22м3. Ймовірно, вони готувалися до чергового обстрілу нашої країни.

Нагадаємо, що в Мурманській області знаходиться військовий аеродром "Оленья", де базуються бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3, з яких Росія обстрілює Україну. Він розташований на відстані близько 1788 км від північного кордону України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські аеропорти зазнали кібератаки. Там "поклали" імпортозаміщену систему бронювання авіаквитків "Leonardo". Росіяни через це зіткнулися з великими проблемами по всій країні.