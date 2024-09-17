Мобілізація та релігійні переконання: чи можуть віряни не служити в армії

Є один нюанс

Конституція України гарантує право громадян на свободу совісті та віросповідання, а також передбачає можливість заміни військової служби альтернативною невійськовою службою для осіб, чиї релігійні переконання забороняють брати до рук зброю. Однак в умовах воєнного стану це не передбачено.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян. Він зазначив, що нині відмовитися від мобілізації через релігійні погляди неможливо.

Альтернативна служба, хоч і є законодавчо визначеною формою служіння, тимчасово не передбачена. Це означає, що релігійні переконання не звільняють від обов'язку захищати державу.

Релігійні організації, що забороняють зброю

В Україні є низка релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє брати до рук зброю. До них належать:

Адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни та євангельські християни-баптисти;

Свідки Єгови;

Християни віри євангельської;

Товариство Свідомості Крішни.

Хоча такі релігії дозволяють відмовитися від збройної служби, законодавство під час війни обмежує право на альтернативну службу для забезпечення належної оборони країни.

Що таке альтернативна служба

Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" передбачає, що замість строкової військової служби громадяни можуть проходити службу на підприємствах, пов'язаних із соціальним захистом, охороною здоров'я, довкіллям, будівництвом та іншим.

Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони відповіли, чи будуть повістки у "Резерв+". Міністерство працює над тим, щоб генерувати повістки в електронному реєстрі "Оберіг", підписувати їх цифровим підписом начальника ТЦК та передавати на централізований друк і доставку через "Укрпошту".