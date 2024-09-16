Кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням
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Це стосується й військовозобов'язаних жінок
В Україні триває мобілізація, і чоловіки віком від 18 до 60 років, що не мають підстав для відстрочки, підлягають призову. Однак новий закон передбачає особливий порядок для певних категорій громадян.
Зокрема, особи з інвалідністю, які отримали поранення або втратили кінцівки, тепер можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Пише портал "Економічні новини".
До категорій громадян, які можуть мобілізуватися лише добровільно, входять особи в яких:
- інвалідність II та III груп було встановлено в процесі підвищення або зниження групи;
- інвалідність була присвоєна через поранення, травми або каліцтва, отримані під час бойових дій на захист України;
- втрата кінцівок, парних органів або інші тяжкі травми.
До цієї категорії також належать люди з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або інвалідністю з дитинства.
Окрім того, мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть громадянки із медичною чи фармацевтичною освітою, які мають ставати на військовий облік, мобілізуватися можуть лише за власним бажанням.
Нагадуємо, кому з українців не обов'язково оновлювати дані в ТЦК. До них входять особи, які:
- не є громадянами України;
- за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";
- не досягли граничного віку перебування в запасі;
- не досягли повноліття;
- старші за 60 років.
Чоловіки, які були зняті з військового обліку, також звільняються від необхідності візиту до ТЦК. Проте вони повинні мати при собі документ, який підтверджує цей статус. Якщо ж такого документа немає, необхідно звернутися до ТЦК для його отримання. В іншому випадку, під час перевірки документів, може бути вручена повістка для з'явлення до центру комплектування.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами. З деякими діагнозами ВЛК визнає придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, медичних підрозділах тощо.