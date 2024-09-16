Кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням

Це стосується й військовозобов'язаних жінок

В Україні триває мобілізація, і чоловіки віком від 18 до 60 років, що не мають підстав для відстрочки, підлягають призову. Однак новий закон передбачає особливий порядок для певних категорій громадян.

Зокрема, особи з інвалідністю, які отримали поранення або втратили кінцівки, тепер можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Пише портал "Економічні новини".

До категорій громадян, які можуть мобілізуватися лише добровільно, входять особи в яких:

інвалідність II та III груп було встановлено в процесі підвищення або зниження групи;

інвалідність була присвоєна через поранення, травми або каліцтва, отримані під час бойових дій на захист України;

втрата кінцівок, парних органів або інші тяжкі травми.

До цієї категорії також належать люди з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або інвалідністю з дитинства.

Окрім того, мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть громадянки із медичною чи фармацевтичною освітою, які мають ставати на військовий облік, мобілізуватися можуть лише за власним бажанням.

Нагадуємо, кому з українців не обов'язково оновлювати дані в ТЦК. До них входять особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі;

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Чоловіки, які були зняті з військового обліку, також звільняються від необхідності візиту до ТЦК. Проте вони повинні мати при собі документ, який підтверджує цей статус. Якщо ж такого документа немає, необхідно звернутися до ТЦК для його отримання. В іншому випадку, під час перевірки документів, може бути вручена повістка для з'явлення до центру комплектування.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами. З деякими діагнозами ВЛК визнає придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, медичних підрозділах тощо.