Мобилизация и религиозные убеждения: могут ли верующие не служить в армии

Есть один нюанс

Конституция Украины гарантирует право граждан на свободу совести и вероисповедания, а также предусматривает возможность замены военной службы альтернативной невоенной службой для лиц, религиозные убеждения которых запрещают брать в руки оружие. Однако в условиях военного положения это не предусмотрено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян. Он отметил, что сейчас отказаться от мобилизации из-за религиозных взглядов невозможно.

Альтернативная служба, хоть и законодательно определенная форма служения, временно не предусмотрена. Это означает, что религиозные убеждения не освобождают от обязанности защищать государство.

Религиозные организации, запрещающие оружие

В Украине ряд религиозных организаций, учение которых прямо запрещает брать в руки оружие. К ним относятся:

Адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;

Свидетели Иеговы;

Христиане веры евангельской;

Общество Сознания Кришны.

Хотя такие религии разрешают отказаться от вооруженной службы, законодательство во время войны ограничивает право на альтернативную службу для обеспечения надлежащей обороны страны.

Что такое альтернативная служба

Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" предусматривает, что вместо срочной военной службы граждане могут проходить службу на предприятиях, связанных с социальной защитой, здравоохранением, окружающей средой, строительством и другим.

Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны ответили, будут ли повестки у "Резерв+". Министерство работает над тем, чтобы генерировать повестки в электронном реестре "Оберег", подписывать их цифровой подписью начальника ТЦК и передавать на централизованную печать и доставку через "Укрпочту".