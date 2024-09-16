Чи будуть повістки у "Резерв+": у Міноборони відповіли

У Міноборони планують також надавати автоматизовані відстрочки

В Україні не планують надсилати повістки через систему "Резерв+". Їх продовжать виписувати вручну.

Про це розповів Олег Берестовий, начальник Управління інформаційних технологій МОУ, у подкасті DOU. За його словами, наразі повістки роздруковують, а потім передають начальнику ТЦК для підписання та завірення. У майбутньому планується автоматизація цього процесу, щоб зробити його більш прозорим та ефективним.

"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни — повісток там немає", — каже Берестовий.

Міністерство оборони працює над тим, щоб генерувати повістки в електронному реєстрі "Оберіг", підписувати їх цифровим підписом начальника ТЦК та передавати на централізований друк і доставку через "Укрпошту".

"А в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло", — пояснив Берестовий.

Начальник Управління ІТ МОУ зазначає, що для перевірки достовірності повісток у додатку "Резерв+" буде доступна функція перевірки через QR-код. Це допоможе переконатися, що повістка є офіційною та дійсно підписана ТЦК.

"Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису; і ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного", — розповідає він.

Окрім цього, МОУ планує автоматизувати процес надання відстрочок для певних категорій військовозобов'язаних. Йдеться про людей з інвалідністю, студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, та опікунів трьох і більше дітей. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та зменшити навантаження на ТЦК.

"До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо", — пояснює Берестовий.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. В першу чергу це стосується осіб з інвалідністю, які отримали поранення або втратили кінцівки.