Був "замовником" вбивства бойовика "Гіві" і часто потрапляв у смішні ситуації: де зараз ексрадник Авакова Зорян Шкіряк

Чиновник зараз відійшов від політики

Зорян Шкіряк брав участь у Євромайдані та був радником Міністра внутрішніх справ України. А виконуючи обов'язки голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, брав участь в евакуації українців з Непалу, де стався землетрус. Це викликало різні реакції українців у соцмережах, адже під час поїздки трапилося кілька курйозів. До речі, раніше ми розповідали, чим запам'ятався ексголова ВРУ Володимир Рибак.

"Телеграф" розкаже, що відомо про діяльність Зоряна Шкіряка та чим він займається зараз.

Що відомо про Зоряна Шкіряка

Чоловік народився в Ужгороді в 1970 році. Навчався в Київському інституті політичних наук, опановуючи державне управління, а також в австрійській школі бізнесу в місті Грац. Почав кар'єру з роботи менеджера у різних компаніях, згодом ставши заступником генерального директора.

Паралельно Шкіряка цікавила політика, тож у 2002 році став депутатом Шевченківської районної ради в Києві. Згодом очолив депутатську фракцію "Наша Україна". Далі кар'єра чиновника розвивалась — у 2005 увійшов до партії Віктора Ющенка "Наша Україна". А ще через рік пройшов депутатом до Київської міської ради.

Згодом Шкіряк вирішив вийти з партії "Наша Україна" і заснувати громадянське об'єднання "Новий Київ". Також став президентом однойменного аналітичного центру. Після цього став головою Соціально-Християнської партії та членом Ради підприємців України.

Активно брав участь у Революції Гідності, був членом ради всеукраїнського об'єднання "Майдан". Так, після цих подій Зорян балотувався у президенти України, однак безуспішно.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкіряка

А вже незабаром Шкіряка призначили радником міністра внутрішніх справ України з питань евакуації мирних жителів з АТО. На цій посаді його обов'язками було займатися організацією вивезення громадян з Донецької та Луганської областей, де точилися бої.

Через рік почав виконувати обов'язки голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Перебуваючи на цій посаді, відзначився організацією евакуації громадян України з Непалу. Тоді у цій країні трапився землетрус, від якого загинуло понад 7 тисяч людей.

Фото: Богдан Кутєпов

Так, Міноборони надало для евакуації Іл-76, який мав прилетіти в Катманду, забрати українців і полетіти назад. Для цього в Індію полетів Шкіряк, його кохана Катерина Храмова і група журналістів. Як зазначалось, усі платили за поїздку самостійно.

Утім, літак зламався й приземлився в Делі. Також командир відмовлявся спробувати встановити в літаку індійську запчастину, бо сумнівався у її справності. Тоді екіпаж чекав, допоки пришлють потрібну деталь з України, однак вона не підійшла до літака.

Натомість самі рятувальники залишилися у посольстві й повинні були побачити евакуйованих вже в останній день, коли сідали на літак. Ось, як коментував ті події один з рятувальників:

"Те, що відбувається – це перетворення рятувальної місії в цирк. Я не розумію, чому рятувальники мають сидіти тут, а журналісти і "дружина" — летіти в Катманду. Це показник того, що відбувається", — розповідав чоловік.

У результаті Шкіряк з рятувальниками та медиками полетів у Катманду чартерним рейсом.

Фото з мережі

Так, поїздка супроводжувалась зламанням літака, тривалими очікуваннями та іншими неприємностями. Натомість на евакуацію було виділено 7 мільйонів гривень з державного бюджету. Відтак, після її завершення посадовця почали критикувати за погано організовану поїздку, ще й за таку вартість. А користувачі мережі стали робити кумедні фотожаби, як Зорян Шкіряк евакуйовував громадян.

Після цієї операції чиновник пішов у відставку й почав знову працював радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А у 2021 — разом із ним пішов у відставку. В публікації, де він повідомив про свою відставку, пожартував, що є "аваківським псом".

У 2017 році російські ЗМІ стверджували, що посадовець є причетним до ліквідації "Гіві", командира батальйону бойовиків "Сомалі". Вони назвали виконавцями Зоряна і Шкіряка, не усвідомлюючи, що це одна людина.

Також політик поширював світлини зі спортзалу, де показував свої вміння. Це також породжувало жарти в українському суспільстві.

Фото з мережі

Чим займається зараз

Після повномасштабного вторгнення росіян Зорян Шкіряк продовжив активно коментувати події в країні у своїх соцмережах. Він поширює дописи, де висміює невдачі росіян на полі бою та підтримує Збройні Сили України.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкіряка

Судячи з того, що Шкіряк оприлюднює світлини у військові формі, то він захищає Україну від ворога. Однак, у якому саме підрозділі, невідомо. Ймовірно, колишній посадовець брав участь у звільненні Херсону, адже були відповідні фото.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкіряка

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