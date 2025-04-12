Кольорова посипка і мастика вже в минулому: як оригінально прикрасити паску

Робіть оригінальний декор, щоб ваші паски відрізнялися на столі

Наближається Великдень, а його основними атрибутами є крашанки та паски. Ми вже ділилися оригінальними ідеями фарбування яєць без хімії, а тепер розповімо, як оригінально прикрасити свої пасочки, щоб вони не тільки тішили око, а й стали справжньою окрасою столу.

"Телеграф" зібрав кілька цікавих ідей, як незвичайно та красиво прикрасити паски на Великдень. Декор з мастики та посипки залиште в минулому.

Вербові гілочки

Є цікава ідея, як створити гарні вербові гілочки для паски, які не лише нададуть святкового вигляду, але й будуть оригінальними. Нею поділилася в TikTok Nataliia.zhuk.

Для декору вам знадобляться кілька простих інгредієнтів: соломка, маршмелоу, цукрова пудра та кілька кондитерських прикрас, таких як намистини або кристали

Насамперед візьміть маршмелоу, розтопіть його в гарячій воді до м’якої консистенції й помістіть у кондитерський мішок. Потім візьміть соломку – це буде основа для наших гілочок. До соломки прикріплюйте "пухкі" шматочки маршмелоу, створюючи форму вербових бруньок. Після цього обваляйте їх у цукровій пудрі або цукрі для додаткового блиску та текстури.

Сухофрукти, горіхи, цукати

Замість звичних фігурок з мастики, які часто виглядають надто солодко та важко, краще прикрасити паски сухофруктами, горіхами та цукатами. По-перше, такі прикраси надають паскам не тільки естетичного, а й натурального смаку. Сухофрукти додають приємну кислинку та солодощі, горіхи – хрускіт та насиченість, а цукати надають яскравості та особливої текстури.

Чим прикрасити паску, Фото: freepik

До того ж ці інгредієнти не перевантажують десерт зайвою насолодою і додають корисні елементи. На відміну від мастики, яка часто занадто щільна, сухофрукти та горіхи роблять прикраси на пасках більш гармонійними та легкими.

"Телеграф" писав раніше, як зробити космічні яйця на Великдень. Цим ви ще ніколи їх не фарбували.