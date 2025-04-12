Дуда сказав, хто може зупинити Путіна. "Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим"

Політик обґрунтував свою думку

Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Водночас він наголосив, що будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Про це Дуда сказав в інтерв'ю Sky News. За його словами, саме з Трампом пов'язаний єдиний шанс на мир для України. Стосовно мирних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, глава Польщі висловив впевненість, що Дональд Трамп має вірне уявлення про російського лідера.

Дуда переконаний, що Трамп знає, куди бити, щоб Росії було боляче. Як приклад він навів заборону Трампом "Північного потоку-2" під час його першої каденції та перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром".

Президент Польщі покладає на Трампа основні сподівання щодо можливостей зупинити війну РФ проти України. Особливо у світлі невдач європейських лідерів у переговорах про мир на основі Мінських угод.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", – сказав Дуда.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп заявив, що бачить прогрес в намаганнях США зупинити війну в Україні. Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах з РФ — припинення бойових дій.