"Росії не потрібна земля": Лавров суперечливо висловився про окуповані території

На тлі гучних заяв Лаврова публікуємо світлини зі зруйнованих населених пунктів

11 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив у Туреччині на Анталійському дипломатичному форумі. Під час зустрічі він заявив, що Росію не цікавлять території, а "народи, які проживають на цих землях".

Про це повідомили росЗМІ. За словами політика, війна в Україні — це нібито "захист народу", а не боротьба за контроль над територіями.

Лавров також різко прокоментував заяви президента України щодо потреби в міжнародних миротворцях, назвавши їх "шизофренічними".

"Зеленський сказав, що їм не потрібні миротворці — їм потрібні бійці. Шизофренія цих взаємовиключних заяв очевидна", — сказав глава МЗС РФ.

Промова російського міністра спричинила ажіотаж — зал у конгрес-центрі був переповнений, а багато хто залишився стояти в коридорах.

На тлі озвучених Сергієм Лавровим заяв публікуємо кадри з українських населених пунктів, які майже знищила Росія масовими обстрілами.

Такою є Північна Салтівка в Харкові у квітні 2025 року:

Північна Салтівка. Фото: Ян Доброносов

Понівечений Краматорськ на Донеччині:

Краматорськ. Фото: Ян Доброносов Краматорськ. Фото: Ян Доброносов

Ситуація в прифронтовому Покровську погіршується — обстріли фіксують дедалі частіше, гинуть мирні люди. Нижче зображений вигляд міста в Донецькій області на початку 2025 року.

Покровськ. Фото: Ян Доброносов

Попри заяви росіян про "успішну відбудову" та "мирне життя" на окупованих територіях оприлюднені знімки кажуть про інше. Так, у Маріуполі люди збираються в черги, аби отримати воду та їжу.

Водночас у захопленому місті порожніють зруйновані будівлі.

Раніше "Телеграф" публікував знімки повномасштабної війни в Україні. На них — сльози, запеклі бої та обстріли.