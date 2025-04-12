"Росії не потрібна земля": Лавров суперечливо висловився про окуповані території
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На тлі гучних заяв Лаврова публікуємо світлини зі зруйнованих населених пунктів
11 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив у Туреччині на Анталійському дипломатичному форумі. Під час зустрічі він заявив, що Росію не цікавлять території, а "народи, які проживають на цих землях".
Про це повідомили росЗМІ. За словами політика, війна в Україні — це нібито "захист народу", а не боротьба за контроль над територіями.
Лавров також різко прокоментував заяви президента України щодо потреби в міжнародних миротворцях, назвавши їх "шизофренічними".
"Зеленський сказав, що їм не потрібні миротворці — їм потрібні бійці. Шизофренія цих взаємовиключних заяв очевидна", — сказав глава МЗС РФ.
Промова російського міністра спричинила ажіотаж — зал у конгрес-центрі був переповнений, а багато хто залишився стояти в коридорах.
На тлі озвучених Сергієм Лавровим заяв публікуємо кадри з українських населених пунктів, які майже знищила Росія масовими обстрілами.
Такою є Північна Салтівка в Харкові у квітні 2025 року:
Понівечений Краматорськ на Донеччині:
Ситуація в прифронтовому Покровську погіршується — обстріли фіксують дедалі частіше, гинуть мирні люди. Нижче зображений вигляд міста в Донецькій області на початку 2025 року.
Попри заяви росіян про "успішну відбудову" та "мирне життя" на окупованих територіях оприлюднені знімки кажуть про інше. Так, у Маріуполі люди збираються в черги, аби отримати воду та їжу.
Водночас у захопленому місті порожніють зруйновані будівлі.
Раніше "Телеграф" публікував знімки повномасштабної війни в Україні. На них — сльози, запеклі бої та обстріли.