Качки заблукали у Тернополі і гуляли вулицями міста. Курйозний момент потрапив на відео

Птахи кілька годин тинялися містом

На вулицях Тернополя місцеві жителі помітили дивину, яка викликала чимало запитань. Адже пара качок блукала серед будинків далеко від водойм.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфу". За її словами, качок місцеві помітили в обід під час дощу.

Птахи тинялись вулицями ніби заблукали, що добре видно на відео. Водночас достеменно не відомо це дикі чи свійські птахи. Адже є ймовірність, що вони просто втекли з чийогось домашнього господарства.

Качки заблукали в Тернополі

Качки заблукали в Тернополі

На відео та фото видно, що одна з качок має характерну зеленувату голову та білу смужку на шиї, а другий птах — коричнюватого кольору. Качки протягом кількох годин тинялись вулицями міста, періодично клюючи зелену траву на клумбах.

Нагадаємо, нещодавно у Кропивницькому місцеві жителі зафіксували на відео незвичайну картину: качки уподобали величезну калюжу на вулиці Шульгіних і плавають у ній наче в справжньому озері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі чоловік розраховувався на касі з голубом, який спокійно сидів на його плечі. Як з'ясувалося з коментарів, цей чоловік є доволі відомою особистістю у місті. Він щодня прогулюється Тернополем у такому незвичному супроводі, торгує на місцевому базарі.