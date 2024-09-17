Был "заказчиком" убийства боевика "Гиви" и часто попадал в смешные ситуации: где сейчас экс-советник Авакова Зорян Шкиряк

Чиновник сейчас отошел от политики

Зорян Шкиряк принимал участие в Евромайдане и был советником Министра внутренних дел Украины. А исполняя обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участвовал в эвакуации украинцев из Непала, где произошло землетрясение. Это вызвало разные реакции украинцев в соцсетях, ведь во время поездки произошло несколько курьезов. Кстати, раньше мы рассказывали, чем запомнился экс-председатель ВРУ Владимир Рыбак.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности Зоряна Шкиряка и чем он занимается сейчас.

Что известно о Зоряне Шкиряке

Мужчина родился в Ужгороде в 1970 году. Учился в Киевском институте политических наук, овладевая государственным управлением, а также в австрийской школе бизнеса в городе Грац. Начал карьеру с работы менеджера в разных компаниях, впоследствии став заместителем генерального директора.

Параллельно Шкиряка интересовала политика, поэтому в 2002 году стал депутатом Шевченковского районного совета в Киеве. Впоследствии возглавил депутатскую фракцию "Наша Украина". Дальше карьера чиновника развивалась активно — в 2005 вошел в партию Виктора Ющенко "Наша Украина". А еще через год прошел депутатом в Киевский городской совет.

Впоследствии Шкиряк решил выйти из партии "Наша Украина" и учредить гражданское объединение "Новый Киев". Также стал президентом одноименного аналитического центра. После этого стал главой Социально-Христианской партии и членом Совета предпринимателей Украины.

Активно участвовал в Революции Достоинства, являлся членом совета всеукраинского объединения "Майдан". Так, после этих событий Зорян баллотировался в президенты Украины, однако безуспешно.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкиряка

А уже вскоре Шкиряк был назначен советником министра внутренних дел Украины по эвакуации мирных жителей из АТО. На этой должности его обязанностями было заниматься организацией вывоза граждан из Донецкой и Луганской областей, где шли бои.

Через год начал исполнять обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Находясь на этом посту, отличился организацией эвакуации граждан Украины из Непала. Тогда в этой стране произошло землетрясение, от которого погибли более 7 тысяч человек.

Фото: Богдан Кутепов

Так, Минобороны предоставило для эвакуации Ил-76, который должен был прилететь в Катманду, забрать украинцев и улететь обратно. Для этого в Индию полетел Шкиряк, его любимая Екатерина Храмова и группа журналистов. Как сообщалось, все платили за поездку самостоятельно.

Впрочем, самолет сломался и приземлился в Дели. Также командир отказывался попытаться установить в самолете индийскую запчасть, потому что сомневался в ее исправности. Тогда экипаж ждал, пока пришлют нужную деталь из Украины, однако она не подошла к самолету.

Сами же спасатели остались в посольстве и должны были увидеть эвакуированных уже в последний день, когда садились на самолет. Вот как комментировал эти события один из спасателей:

"Происходящее – это превращение спасательной миссии в цирк. Я не понимаю, почему спасатели должны сидеть здесь, а журналисты и "жена" — лететь в Катманду. Это показатель происходящего", — рассказывал мужчина.

В результате Шкиряк со спасателями и медиками полетел в Катманду чартерным рейсом.

Фото из сети

Так, поездка сопровождалась взломом самолета, длительными ожиданиями и прочими неприятностями. На эвакуации было выделено 7 миллионов гривен из государственного бюджета. После ее завершения чиновника начали критиковать за плохо организованную поездку, еще и за такую стоимость. А пользователи сети стали делать забавные фотожабы, как Зорян Шкиряк эвакуировал граждан.

После этой операции чиновник ушел в отставку и снова работал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. А в 2021 году вместе с ним ушел в отставку. В публикации, где он сообщил о своей отставке, пошутил, что является "аваковским псом".

В 2017 году российские СМИ утверждали, что чиновник причастен к ликвидации "Гиви", командира батальона боевиков "Сомали". Они назвали исполнителями Зоряна и Шкиряка, не осознавая, что это один человек.

Также политик распространял фотографии из спортзала, где показывал свои умения. Это также рождало шутки в украинском обществе.

Фото из сети

Чем занимается сейчас

После полномасштабного вторжения россиян Зорян Шкиряк продолжил активно комментировать события в стране в своих соцсетях. Он распространяет посты, где высмеивает неудачи россиян на поле боя и поддерживает Вооруженные Силы Украины.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкиряка

Судя по тому, что Шкиряк обнародует фотографии в военной форме, он защищает Украину от врага. Однако, в каком именно подразделении неизвестно. Вероятно, бывший чиновник принимал участие в увольнении Херсона, ведь были соответствующие фото.

Фото: Фейсбук Зоряна Шкиряка

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник. Экс-чиновник продолжает действовать на руку стране-агрессорке.