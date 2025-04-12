"Ми всі через тиждень": принц Гаррі з паскою став мемом

У мережі не змогли пройти повз фотографію

Принц Гаррі вперше відвідав Україну, де побував у львівській клініці Superhumans Center, яка спеціалізується на реабілітації людей, які постраждали від російської агресії. Там він отримав у подарунок паску, а фото з нею вже стало мемом.

Про візит принца в Україну не оголошували до того моменту, поки він не поїхав. Зроблено це було з метою безпеки.

Користувачі мережі швидко відзначили, що погляд члена королівської родини Великобританії на паску можна порівняти з поглядом закоханої людини, а інші не виключили, що за тиждень так виглядатиме більшість українців.

Як відомо, принц Гаррі 10 років служив у збройних силах Британії та двічі бував в Афганістані як авіадиспетчер на передовій та пілота бойового вертольота. Після завершення служби він заснував фонд Invictus Games Foundation ("Ігри непокорених"), яка допомагає в реабілітації пораненим та травмованим військовослужбовцям.

Крім того, він є засновником чи представником низки благодійних фондів та організацій, які займаються допомогою дітям, захистом природних парків, боротьбою з дезінформацією тощо.

Як повідомлялося раніше, король Чарльз III та королева Камілла нещодавно відзначили 20-ту річницю шлюбу. Ювілей вони відсвяткували під час офіційного візиту до Італії.