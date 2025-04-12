Дорожче, ніж в Москві? Місцеві скаржаться на захмарні ціни в окупованому Мелітополі

Огірки продають майже за 400 рублів

Місцеві жителі в тимчасово окупованому Росією Мелітополі жаліються на ціни на продукти. Вони нібито в кілька разів вищі, ніж у Москві.

Як зазначає проросійський активіст Володимир Рогов, не Москва має посідати перші місця за кількістю мільярдерів, а саме Мелітополь. Адже тут окупаційна влада ніяк не контролює вартість продуктів.

"Якщо стільки заробляти на практично монопольному продажі продуктів харчування в єдиній у цілій галузі торгової мережі "Міра", то стати мільярдером можна швидше за будь-якого Маска чи Баффет", — йдеться на повідомленні.

Водночас на фото зображена вартість огірків, яка у Мелітополі становить 356 рублів, а у Москві 96 рублів. Тобто різниця сягає понад 250 рублів. При цьому у мережі пишуть, що така тенденція стосується усіх продуктів.

Також нарікають місцеві і на їх якість, адже за величезні суми можна придбати підгнивші та зіпсовані овочі, фрукти.

"Неякісні та гнилі товари продають навіть не втридорога, а чотиридорога. Як ситуацію з аномально високими цінами у регіоні тримає на контролі найвище "керівництво" Запорізької області?" — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд зараз має "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.