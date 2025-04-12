"Галю Балувану" спалили в Канаді? Усі подробиці інциденту з українським закладом в Торонто (відео)

Версію підпалу не відкидають

В Канаді у Торонто згорів заклад "Галі Балуваної" ("Multicook"). Наразі поліція розслідує інцидент, адже є ймовірність, що це був підпал.

Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто Роман Покровський. За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.

"Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес — тобі вставляють палки в колеса", — сказав Покровський.

У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом. Однак Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її і кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.

Зауважимо, що на відео не видно повної дати запису з камери, тому правдивість цих кадрів може братись під сумнів. Багато користувачів у мережі припускає, що причиною пожежі стало замикання проводки чи проблеми з електрикою. Проте на відео видно, що у закладі розбите скло. Про прикрий інцидент у Канаді власник повідомив 12 квітня.

Додамо, що "Multicook" — це українська мережа напівфабрикатів "Галя Балувана". В Торонто заклад відкрився 9 місяців назад, у липні 2024 року.

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