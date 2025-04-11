Росія отримає чотири області України? Віткофф запропонував Трампу абсурдні "умови миру" - ЗМІ

У Білому домі прозвучало "чітке послання Путіна"

Спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з представником Кремля озвучив президенту США Дональду Трампу дивну пропозицію. Він закликав його підтримати "право власності" Росії на чотири українські області.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Зазначається, що через менше ніж 48 годин після зустрічі з представником очільника Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим Віткофф мав зустріч у Білому домі.

У Вашингтоні він зустрівся з Трампом і "передав чітке послання" Путіна. Віткофф впевнений, що "найшвидшим способом домогтися припинення вогню" в Україні було б підтримати стратегію Кремля. Згідно з нею Росія отримала б "право власності" на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Луганська область

Донецька область

Запорізька область

Миколаївська область

Зазначається, що цю інформацію Reuters отримало від двох американських офіційних осіб і п’яти людей, знайомих із ситуацією.

За словами співрозмовників видання, на зустрічі в Санкт-Петербурзі Путін заявив про готовність до припинення вогню, але висунув свої умови. Серед них: відмова від НАТО, скорочення армії та передача всіх територій, на які претендує Росія.

Водночас під час зустрічі з Трампом генерал Кейт Келлог виступив проти слів Віткоффа. Він заявив, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії.

Нагадаємо, що 11 квітня Стів Віткофф, спецпосланець президента США Дональда Трампа знову прилетів до Росії. Він провів переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп знову заговорив про війну в Україні.