"Весна, любовь": поліцейські загубили наручники під час затримання та насмішили мережу (відео)

Іноді можна обійтися без наручників.

На вулицях Києва можна побачити багато дивних та несподіваних речей, через які в голові виникає питання "що тут відбувається?". Щось подібне городяни помітили 12 квітня у міському метрополітені.

На короткому ролику, який швидко розлетівся через мережу, видно, що група поліцейських ведуть затриманого чоловіка, тримаючи його за руку. За інформацією з місцевих telegram-каналів, кадри було знято на станції "Олімпійська".

Як видно на відео, чоловік ішов у супроводі трьох поліцейських, проте інші деталі не повідомляли. За даними місцевих ЗМІ, специфічний спосіб супроводу було обрано тому, що правоохоронці втратили кайданки.

Тим часом у мережі припустили, що причина може бути в іншому.

Як повідомлялося раніше, в Україні у квітні випав сніг, через що користувачі мережі не змогли втриматися від жартів із цього приводу. І хоча це для більшості людей було як мінімум неприємно, але рятувальники, своєю чергою, пораділи тому, що через це їм не доводиться гасити постійні і типові для весняної пори спалах сухої трави.