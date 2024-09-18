Де зараз перебуває Семен Семенченко? Екскомбат здивував відповіддю

Колишній нардеп тривалий час провів наодинці в камері, однак більше двох років тому ситуація змінилася

Колишній комбат батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко, якого звинувачують в організації теракту та створенні приватної військової компанії, провів півтора року в одиночній камері, однак тепер бере участь у плануванні деяких операцій Головного развідуправління (ГУР) Міноборони.

Про це сам екс-учасник АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Медведчука треба було пристрелити: Семен Семенченко про роботу на ГУР, кримінальні справи і те, куди ж він "зник", ч. I".

– Семенченко нікуди не зникав. Мова йде виключно про інформаційний простір, де я залишався в періодичних новинах, які стосувалися моєї справи, і у своєму Facebook. Тому ті, хто бажає отримувати інформацію про Семенченка, може до мене в Facebook прийти, — каже екснардеп.

За його словами, 2022 року за клопотанням ГУР МО він був звільнений з-під варти і переведений під домашній арешт.

— Нагадаю, що мене звинувачують в організації терористичного акту проти Віктора Медведчука в 2019 році (тоді з гранатомета була обстріляна будівля телеканалу "112 Україна". — Ред.), та створенні незаконного збройного формування. Хоча це формування працювало виключно в інтересах української військової розвідки і це давно підтверджений факт.

До речі, білоруська влада мене також звинувачує в тероризмі і спробах провалити Лукашенка у 2020 році. А мої начебто спільники вже засуджені там на 20 років позбавлення волі, — розповідає екскомбат.

На його думку, 2021 року, перед початком війни, влада так розправилася з патріотами, однак більшість тих людей, чинили розправу, зараз відсутні як у владі, так і в Україні.

— Це і голова СБУ, і генеральний прокурор, заступники, і різні люди з різних управлінь СБУ. Багато з них зараз самі обвинувачуються в державній зраді. Але мені це коштувало півтора року в одиночній камері, а потім ще майже півтора року під домашнім арештом, — розповідає Семен Семенченко.

Він ремствує, що навіть попри складну ситуацію в Україні, його не відпустили на фронт навіть під гарантію голови ГУР МО Кирила Буданова.

— Весь цей час я знаходив інші варіанти, щоб приймати участь в захисті України. По окремих листах ГУР суд відпускав мене для планування деяких операцій разом з ГУР, наприклад, під Бахмутом. Потім поступово з мене знімали обмеження, і в 2023 році я вже зміг вільно пересуватися по країні, — розповідає підозрюваний.

Зараз я залучений до деяких операцій, веду деякі проекти, в тому числі, збираю людей до бойового підрозділу. От і відповідь на питання, де зник Семенченко. Ніде не зник. Як був тут, так і залишився, — додав екснардеп.

Нагадаємо, що у "справі Семенченка" проходять ще вісім осіб, окрім самого екснардепа.