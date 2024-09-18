Где сейчас находится Семен Семенченко? Экс-комбат удивил ответом

Бывший нардеп долгое время провел наедине в камере, однако более двух лет назад ситуация изменилась

Бывший комбат батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко, обвиняемый в организации теракта и создании частной военной компании, провел полтора года в одиночной камере, однако теперь участвует в планировании некоторых операций Главного разведуправления (ГУР) Минобороны.

Об этом сам экс-участник АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Медведчука нужно было пристрелить: Семен Семенченко о работе на ГУР, уголовных делах и том, куда же он "исчез", ч. I".

— Семенченко никуда не исчезал. Речь идет исключительно об информационном пространстве, где я оставался в периодических новостях, относящихся к моему делу, и в своем Facebook. Поэтому желающие получать информацию о Семенченко могут ко мне в Facebook прийти, — говорит экс-нардеп.

По его словам, в 2022 году по ходатайству ГУР МО он был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест.

— Напомню, что меня обвиняют в организации террористического акта против Виктора Медведчука в 2019 году (тогда из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина". — Ред.), и создании незаконного вооруженного формирования. Хотя это формирование работало исключительно в интересах украинской военной разведки, и это давно подтвержденный факт.

Кстати, белорусские власти меня также обвиняют в терроризме и попытках свергуть Лукашенко в 2020 году. А мои якобы сообщники уже осуждены там на 20 лет лишения свободы, — рассказывает экс-комбат.

По его мнению, в 2021 году, перед началом войны, власти так расправилась с патриотами, однако большинство людей, расправившихся, сейчас отсутствуют как во власти, так и в Украине.

— Это и глава СБУ, и генеральный прокурор, замы, и разные люди из разных управлений СБУ. Многие из них сейчас сами обвиняются в государственной измене. Но мне это стоило полтора года в одиночной камере, а потом еще около полутора лет под домашним арестом, — рассказывает Семен Семенченко.

Он сетует, что даже несмотря на сложную ситуацию в Украине, его не отпустили на фронт даже под гарантию главы ГУР МО Кирилла Буданова.

— Все это время я находил другие варианты, чтобы участвовать в защите Украины. По отдельным письмам ГУР суд отпускал меня для планирования некоторых операций вместе с ГУР, например, под Бахмутом. Потом постепенно с меня снимали ограничения, и в 2023 году я уже смог свободно передвигаться по стране, — рассказывает подозреваемый.

Сейчас я вовлечен в некоторые операции, веду некоторые проекты, в том числе собираю людей в боевое подразделение. Вот и ответ на вопрос, где пропал Семенченко. Нигде не исчез. Как был здесь, так и остался, — добавил экснардеп.

Напомним, что по "делу Семенченко" проходят еще восемь человек, кроме самого экснардепа.