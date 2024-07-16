Роман Червінський повторює долю комбата Семенченка і Ко, нас чекає розчарування, — експерт

Роман Червінський фактично повторює долю комбата Семена Семенченка та Надії Савченко, а сьогодні його використовують у політичній боротьбі. Про це пише політичний експерт Сергій Іванов.

"Спроби зліпити з Червінського чергового упослідженого та використати у міжвидовій політичній боротьбі є очевидними. Згадайте Надію Савченко, яку спочатку всі разом носили на руках, а потім так само хейтили. Згадайте комбата-депутата Семена Семенченка. Так само сьогодні Порошенко та "Європейська солідарність" роблять політичного діяча вже з Червінського, намагаючись вдихнути бодай якесь життя у рейтинг, який ніяк не хоче підніматися. Саме тому заставу за нього внесла "Європейська солідарність", — зазначає Сергій Іванов.

"Очевидно, що тепер він стає політичним боржником "ЄС". І тут знову напрошуються аналогії з Семенченком — як у стрімкому політичному злеті, так і в неминучому занепаді. Фактично Червінський повторює долю Семенченка і Ко", — додає Іванов.

"Ми, українці, маємо не дуже гарну особливість – спочатку оцінюємо все емоційно, а до фактів переходимо в останню чергу. Але навіть з урахуванням цієї особливості дурити нас довго неможливо. Саме тому аншлагу ця політична вистава не матиме", — резюмує експерт.

Нагадаємо, що Червінський звинувачується у проведенні несанкціонованої "спецоперації", в результаті якої ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі "Канатове" і завдав по ньому ракетного удару. Через це загинув командир військової частини, поранені 17 військовослужбовців, пошкоджені кілька винищувачів та злітна смуга. У своїх свідченнях на суді Червінський заявив, що військові самі винні в тому, що постраждали від обстрілу.