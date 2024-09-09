Від загадкового комбата до нардепа та підозрюваного: де зараз Семен Семенченко, який ховав обличчя під балаклавою (фото)

Свого часу військовий і депутат був дуже активним у публічному просторі

Семен Семенченко запам'ятався українцям тим, що у 2014 році очолив батальйон "Донбас", який захищав Україну на Сході від бойовиків. Згодом був народним обранцем у парламенті. Тепер про чоловіка тривалий час не було новин. До речі, раніше ми розповідали, куди зник колишній регіонал Олександр Єфремов, який сидів у СІЗО.

"Телеграф" розкаже, хто такий Семен Семенченко та чим встиг відзначитися. Також дізнаєтесь, чим займається чоловік зараз.

Що відомо про Семена Семенченка

Чоловік родом із Севастополя. У мережі йдеться, що він навчався у Чорноморському вищому військово-морському училищі та Севастопольському технічному університеті на факультеті фінансів. Однак згодом при подачі документів у Центральну виборчу комісію, йшлося лише про загальну середню освіту.

До 2014 року відомості про життя чоловіка покриті різними загадками й неточностями. У різних джерелах зазначається, що Семенченко був редактором газет, керівником благодійного фонду і різних громадських організацій.

Вже у 2014 чоловік став командиром батальйону "Донбас", беручи участь в антитерористичній операції у різних гарячих точках. Виступав проти перемир'я з бойовиками на Донбасі та за оголошення воєнного стану.

Фото з мережі

Певний час він приховувався під балаклавою через те, що хвилювався за життя рідних, які живуть під окупацією росіян. Також з'ясувалось, що до зміни імені Семена було звати Костянтин Грішин.

Фото з мережі

А вперше Семенченко зняв балаклаву, коли його нагороджували орденом Богдана Хмельницького III ступеня за участь у визволенні Артемівська, Попасної та Лисичанська.

Згодом став народним депутатом ВРУ від "Об’єднання "Самопоміч". Також був першим заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони.

Семенченко відзначився ще й тим, що виступав за проведення люстрації, скасування депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду.

У 2016 році Семенченко разом з іншими ветеранами почав блокувати товарообіг з ОРДЛО. Вони зазначили, що за кошти, які Україна платить за вугілля з окупованих територій, бойовикам дають зарплатню та закуповується амуніція.

Кримінальна справа

У 2021 році Семен Семенченко та Євген Шевченко, якого називали "позаштатним агентом НАБУ", стали підозрюваним у створенні незаконного збройного формування. Згодом додали ще одну підозру — незаконне ввезення військових запчастин, які продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Так, Шевченка та Семенченка заарештували. Однак, перший мав право внесення застави у 5 мільйонів гривень і через кілька днів вийшов. Тоді як Семенченко не міг вийти під заставу, тому продовжував перебувати під арештом.

Фото: freebattalionDonbass

Через певний час Семену оголосили нову підозру — організацію обстрілу будівлі проросійського "112-каналу", який належав депутату Віктору Медведчуку. За кілька місяців Семенченко став підозрюваним у справі про "придбання, зберігання, передачу вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб".

У серпні 2021 року Семенченко заявив про голодування як протест, що його утримують в окремій камері, а засідання судів постійно переносять. Воно продовжувалось 61 день, допоки чоловіка не перевели до Лук'янівського СІЗО.

Чим займається зараз

У червні 2022 року військового випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. А поручився за нього голова ГУР МО Кирило Буданов, посилаючись на те, що Семенченко піде захищати Україну від ворога.

Тож упродовж останніх років Семенченко проводить навчання з військової підготовки, веде співпрацю з українськими захисниками, а ще долучається до створення далекобійних безпілотників. Крім цього, ветеран хоче створити власний батальйон, як це було у 2014 році.

Фото: Фейбсук Семена Семенченка

"Моя участь в обороні країни відбувається паралельно з судом наді мною. Я продовжую свою роботу, допомагаючи в організації і плануванні операцій. Я співпрацюю з певними відомствами, в тому числі з Міноборони, як у відкритих проєктах, так і у конфіденційних", – розповів він.

Семенченко також розповідав, що після виходу з СІЗО їздив виконувати завдання від ГУР МО. Утім, для цього йому щоразу доводилось отримувати дозвіл для виїзду зі столиці. Адже судовий процес над ним досі не закінчився.

Раніше "Телеграф" розповідав про дружину Олега Тягнибока, який зараз захищає країну від ворога. Жінка все життя уникає публічності.