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Не тільки великі "бада-буми" у тилу ворога: екскомбат Семенченко назвав п’ять напрямів своєї роботи

Автор
Ігор Тимофєєв
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Семен Семенченко
Семен Семенченко. Фото Getty Images

Колишній нардеп має велику кількість контактів по всьому світу

Екскомбат батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко створював приватну військову компанію, щоб мати можливість неофіційно просувати інтереси України в усьому світі, карати ворогів нашої держави і впливати на політичну ситуацію в інших країнах. Однак начебто саме через це його і було ув’язнено.

Про це сам екс-учасник АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Медведчука треба було пристрелити: Семен Семенченко про роботу на ГУР, кримінальні справи і те, куди ж він "зник", ч. I".

— По-перше, я вважаю, що ми не повинні залежати від того, коли до нашої влади дійде користь таких формувань, як приватні військові компанії. Я це абсолютно публічно просував в інформаційний простір і допомагав військовим все це реєструвати в правовому полі США. Я зустрічався з посадовими особами Офісу президента, Міноборони, розвідки, — розповідає екскомбат.

За його словами, це зацікавило тільки Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

— По-друге, я маю велику кількість контактів по всьому світу ще з 2014 року. І всю цю мережу перед війною ми поставили на службу нашої військової розвідки. Наше завдання було зробити все необхідне, щоб з території Білорусі Україні не заважала загроза вторгнення, — пояснює колишній нардеп.

Він розповів, всі групи білорусів, які готувалися для допомоги своїй країні (вони вважали, що режим Лукашенка і російський вплив шкодять Республіці) потрапили під удар спецслужб білоруського диктатора.

— У моїй справі є офіційний документ — "Доручення КДБ Білорусі до СБ України" — з тим, щоб опитати мене і виявити людей, які у них фігурують в прослуховуваннях і які є посадовими особами військової розвідки. Тобто, які люди стоять за такими-то номерами телефону, які військові частини. Наприклад, один з людей, про яких вони намагалися виявити інформацію, це загиблий у 2022 році Герой України, герой ГУР Віталій Ігнатенко, — каже Семенченко.

По-третє, є маса роботи і всередині самої країни-агресора. Всі льотчики, які бомблять Україну, повинні бути знищені. Тому Україні потрібна інформаційна допомога тих, хто має контакти "на болотах" і можливість допомагати в зборі інформації за кордоном.

— Цим я займався до війни, але це було назване "незаконним збройним формуванням", "терористичною організацією".

Також у нас є експериментальна база, де ми виробляємо БПЛА, в основному, далекобійні, які роблять великі "бада-буми" на території агресора.

Є система тактичної підготовки для військовослужбовців. Система, коли ми безкоштовно навчаємо військовослужбовців, членів їх родин роботі зі штучним інтелектом, тому що по багатьох військових напрямах це наше майбутнє. І є система підготовки OSINT-аналітиків. І все це працює як база для військового підрозділу і діяльності в інтересах військової розвідки, — назвав ще два напрями своєї роботи екскомбат.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, де зараз перебуває Семен Семенченко. Екскомбат здивував відповіддю.

Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко #Дрон #Семенченко