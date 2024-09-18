Справа соратника Порошенка? ВАКС проведе спецрозслідування щодо колишнього нардепа, про кого може йтися

Слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа – організатора злочинної схеми зловживань на ОПЗ. Ймовірніше мова йде про колишнього нардепа Олександра Грановського, якого підозрюють у розкраданні більш як 90 млн грн.

Про дозвіл на спецрозслідування повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). У відомстві зазначили, що 18 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та скасував ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування. Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента – учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).

Слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 2 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які також оголошені у розшук. Досудове розслідування триває.

Що передувало

У ВАКС нагадали, що в межах досудового розслідування встановлено, що в березні – грудні 2015 року нардеп спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Про ситуацію зі злочинною схемою зловживань на ОПЗ писали й інші ЗМІ, в матеріалах видань йшлося про народного депутата України VIII скликання Олександра Грановського.

Що відомо про АТ "Одеський припортовий завод"

ОПЗ спеціалізувався на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Також займається перевантаженням хімічної продукції.

Державі в особі ФДМУ належали 99,5667% акцій підприємства. Кілька років завод перебував у списку підприємств, які готуються до приватизації.

У вересні 2021 року перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков повідомив, що завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. Причини: переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2022 року Олександра Грановського було оголошено у розшук. Тоді у НАБУ повідомляли, що Грановський може бути причетним до корупційної схеми, внаслідок якої державі було завдано багатомільйонних збитків. Того ж року у грудні Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному заочне утримання під вартою. У Центрі протидії корупції писали, що це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Якщо він з’явиться на території України, його мають затримати та доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу.