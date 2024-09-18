Дело соратника Порошенко? ВАКС проведет спецрасследование по бывшему нардепу, о ком может идти речь

Следователями судей уже предоставлено разрешения на осуществление специального досудебного расследования

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешила осуществление спецрасследования в отношении бывшего нардепа – организатора преступной схемы злоупотреблений на ОПЗ. Вероятнее речь идет о бывшем нардепе Александре Грановском, подозреваемом в хищении более 90 млн грн.

О разрешении спецрасследования сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В ведомстве отметили, что 18 сентября 2024 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и предоставила разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которого следствие считает организатором преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) на сумму 93,3 млн грн.

Заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП и отменил определение следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2024 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о проведении специального досудебного расследования. Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Среди подозреваемых: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента – участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы – народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) (должности указаны на момент совершения преступления).

Следователями судей уже предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении 2 подозреваемых в этом уголовном производстве, которые также объявлены в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

У ВАКС напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в марте – декабре 2015 года нардеп совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод". Как следствие "ОПЗ" недополучил доходы на сумму около 93,3 млн грн.

О ситуации с преступной схемой злоупотреблений на ОПЗ писали и другие СМИ, в материалах изданий речь шла о народном депутате Украины VIII созыва Александре Грановском.

Что известно об АО "Одесский припортовый завод"

ОПЗ специализировался на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Также занимается перегрузкой химической продукции.

Государству в лице ФГИ принадлежали 99,5667% акций предприятия. Несколько лет завод находился в списке готовящихся к приватизации предприятий.

В сентябре 2021 года первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил, что завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом. Причины: переполненный состав карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре 2022 года Александр Грановский был объявлен в розыск. Тогда в НАБУ сообщали, что Грановский может быть причастен к коррупционной схеме, в результате которой государству был нанесен многомиллионный ущерб. В том же году в декабре Высший антикоррупционный суд назначил подозреваемому заочное содержание под стражей. В Центре противодействия коррупции писали, что это решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол. Если он появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения.