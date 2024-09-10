Керівництво ТЦК на Прикарпатті погоріло на хабарях: скільки брали за свої "послуги"

Кожному із фігурантів повідомлено про підозру

Заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) упіймали на хабарі. Також було викрито на такій же схемі ще двох співробітників районного військкомату.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомляє пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що фігуранти за гроші допомагали особам, які бажають отримати електронний код для ідентифікації у системі "Оберіг", відстрочити чи уникнути військової служби.

"Суми неправомірної вигоди коливалися від 2000 гривень до 1000 доларів, залежно від складності питання. Всім фігурантам повідомлено про підозру", — йдеться у повідомленні.

Так, заступника начальника обласного ТЦК було затримано неподалік місця роботи. Як з’ясувалося, за 1000 доларів він пропонував без перешкод отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" або військово-облікові документи.

"За вирішення аналогічного питання його колега – начальник районного ТЦК та СП – також отримав 1 000 доларів, а ось уже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень – за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів – за надання електронного коду для ідентифікації в системі", — пишуть у пресслужбі.

Кожному із фігурантів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.

Наразі стосовно заступника начальника обласного ТЦК та начальника РТЦК обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.

У поліції наголосили, що підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що затриманий за схему ухилення від мобілізації керівник Бучанського ТЦК отримав нову підозру. Цього разу йдеться про незаконне збагачення.