Гучне затримання військкомів Київщини: суд обрав запобіжний захід начальникам-хабарникам

Прокурори також хочуть накласти арешт на вилучені у підозрюваних кошти

Начальники Бучанського та Бориспільського ТЦК, а також їхній спільник, яких нещодавно затримали за підозрою у хабарництві та перешкоджанні діяльності ЗСУ, залишаться під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. Зазначається, що усім трьом підозрюваним суд обрав безальтернативний запобіжний захід.

"Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", — повідомили виданню у генпрокурора.

В Офісі генпрокурора також додали, що нині до суду подано відповідне клопотання щодо накладання арешту на вилучені у підозрюваних кошти. Мова про більш ніж 1 млн доларів, які знайшли під час обшуків у начальників ТЦК.

Деталі справи

15 серпня поточного року правоохоронці затримали начальника Бориспільського районного ТЦК Сергія Русіна. Йому закидали статті 114-1 — протидія ЗСУ та 369-2 — зловживання впливом.

Як повідомили "Телеграфу" власні джерела, крім Русіна того дня було затримано ще й керівника Бучанського ТЦК — Леоніда Викочка.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн доларів США. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін. За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним допомогти уникнути призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За такі "послуги" вони просили 37 тисяч доларів США з одного ухилянта. До цієї суми входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" під час проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що СБУ затримала експравоохоронців у Миколаєві. Фігуранти шпигували за Силами оборони, ключовими об’єктами критичної інфраструктури та скерували удар по енергооб'єкту на Прикарпатті.