Керівники навчальних закладів погоріли на хабарах в Одесі: які "послуги" пропонували за гроші (фото, відео)

Одному з підозрюваних загрожує до восьми років позбавлення волі

Минулого тижня в Одесі за підозрою у хабарництві затримали двох керівників професійних навчальних закладів. Йдеться про Володимира Чорноволя та Сергія Пертусенка.

Про це пише "Думська", посилаючись на джерело у прокуратурі. Зазначається, що 12 вересня було затримано заступника начальника морехідного коледжу імені Олександра Маринеска з навчально-виховної роботи Володимира Чорновола.

За даними правоохоронців, він вимагав та отримав 500 доларів від раніше відрахованого курсанта. За цю суму затриманий обіцяв відновити хлопця на денну форму навчання, щоб той міг уникнути призову на військову службу. Крім того, він гарантував прийняття позитивного рішення завідділенням, на яке планував надходити абітурієнт, та працівниками відділу кадрів.

Заступника директора було затримано прямо у навчальному закладі, одразу після того, як той отримав гроші. Як з’ясувалося, більшу частину життя Чорновіл пропрацював у поліції, звідки 2014 року звільнився. Чоловіку було повідомлено про підозру отримання неправомірної вигоди. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією.

Наступного дня, 13 вересня, на хабарі впіймали директора професійного коледжу зв’язку інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку Сергій Петрусенко.

Затримання також було здійснено у навчальному закладі. Як встановило слідство, керівник вимагав та отримав 1000 доларів від громадянина за відновлення на третьому курсі.

Відомо, що Петрусенко очолює коледж із 2009 року. Раніше він був деканом одного з факультетів академії зв’язку, а ще раніше директором одеської гімназії №1 імені Алли Бистриної. Кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.

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