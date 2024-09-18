Укр

Комбат Семенченко набирает бойцов в новое подразделение: назвал три категории рекрутов

Автор
Игорь Тимофеев
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Семен Семенченко
Семен Семенченко. Фото Getty Images

Есть категория бойцов, требующих особого подхода, говорит экснардеп

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко не только вовлечен в некоторые операции ГУР МО, но и собирает людей в вновь создаваемое боевое подразделение. Его задачей будет маневренная война, чтобы иметь возможность нивелировать численное преимущество российских оккупантов.

Есть три направления вербовки бойцов в подразделение. Об этом ветеран АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Медведчука нужно было пристрелить: Семен Семенченко о работе на ГУР, уголовных делах и том, куда же он "исчез", ч. I".

— Первое — бывшие "донбассовцы". Многим из них уже за 60 лет, они разбросаны по другим подразделениям. Но тех людей, которые представляют собой ценность для войск, мы собираем. А также людей, близких нам по духу, которые хотят побеждать, — говорит бывший комбат.

Второе направление – люди из гражданской жизни.

— Очень много патриотов устали или их не устраивало то, что они видели в своих подразделениях. Имея возможность официально уйти из армии, они ушли. Но сердце тянет назад к побратимам. Поэтому эти люди тоже обращаются, — продолжает Семен Семенченко.

Третье направление — это бывшие заключенные.

— К ним нужен особый подход. Очень много нареканий, что кто-то бухает, у кого-то блатная романтика. Но это происходит только тогда, когда командиры не знают, как с этими людьми работать. Вместо блатной романтики нужно давать украинскую идеологию. Показывать, что они не люди второго сорта, и тогда их плюсы дадут о себе знать. А плюсы, безусловно, есть, ведь они гораздо более мотивированы, чем "бусифицированные", — говорит ветеран АТО.

По его словам, уже после того, как подразделение будет штатно сформировано, военное руководство примет решение, как именно его применять.

— Мы хотим заниматься именно маневренной войной. Дурацкие штурмы посадок или сидение в окопах – не очень интересны. Я очень рад, что Сырский, а до этого г-н Буданов, работают не от обороны, а контратаками. Если наша страна по численности уступает м*скалям, она должна превосходить тактически, — подытожил Семенченко.

Напомним, ранее экс-нардеп назвал три условия набора зэков в ВСУ.

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#Мобилизация #Семен Семенченко #рекрутинг