У Покровську будуть проблеми з логістикою та водою через знищений РФ міст

Росіяни вкотре здійснюють воєнні злочини

Перебитий водогін у Покровську та зруйнований міст з Мирнограда до нього матимуть великі наслідки і для цивільного населення, і для військових. Це породжує логістичні та епідеміологічні проблеми, і є порушенням норм ведення війни.

Про це "Телеграфу" у коментарі розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, без водопостачання у місті виникне багато проблем, адже не буде ні технічної, ні питної води, що для людини критично.

"Відсутність питної та технічної води створює проблеми для міста з населенням у 24 тисячі, яке там, на жаль, досі залишається. Основні проблеми — це можливість виникнення епідеміологічних захворювань, їх поширення не тільки по Покровську, але відповідно по інших територіях", — каже Снєгирьов.

За його словами, знищення водопостачання — це порушення правил, норм введення війни і відповідно воєнний злочини. Тобто фактично армія РФ прирікає цивільне населення на загибель, бо без води людина не так і довго може жити.

"В умовах активного характеру бойової дії, адже від Покровська до фронту десь 8 кілометрів, місто знаходиться під вогневим контролем росіян. Мовиться, навіть не тільки про ствольну зброю, а й про реактивну артилерію. Адже вже і мінометами дотягуються до Покровська", — пояснює Снєгирьов.

Карта бойових дій станом на 12 вересня

Він наголошує, що зараз Покровськ має постачатись привізною водою, тобто адміністрація має забезпечити населення технічною та питною водою. Проте ця можливість досить обмеження через регулярні російські обстріли.

Але відсутність води у місті має і значний вплив на епідеміологічну ситуацію, яка буде погіршуватись. За словами Снєгирьова, проблема водопостачання для цивільних, нічим не відрізняється від проблем для військових.

Щодо знищеного мосту Мирноград — Покровськ

"Це, першою чергою, локаційна та логістична проблема для вивезення місцевого населення, ранених, підвезення гуманітарних вантажів. Це відповідно і зменшення можливостей для ЗСУ щодо проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених", — пояснює експерт.

За його словами, це основні виклики, які стоять. Вони можуть відобразитись на швидкості перекидання резервів, підвезення БК тощо. Тобто наразі виник комплекс питань, який тягне за собою погіршення логістики.

Зауважимо, що від Мирнограда до Покровська йде два мости, один з них росіяни зруйнували нещодавно. Фото у мережі з'явились 12 вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли, як вдалося призупинити наступ росіян під Покровськом.