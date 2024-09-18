Кульминация близится: что происходит с российским наступлением под Покровском

Наступление россиянам дается высокой ценой

Битва за Покровск станет кульминацией российского наступления в 2024 году. У россиян остается еще много сил на этом направлении, однако ВСУ удалось их практически остановить.

Об этом говорится в статье The Guardian. Отмечается, что сейчас боевые действия идут примерно в десяти километрах от города, а решающее сражение становится все ближе.

Россияне уже смогли захватить Новогродовку, где раньше проживало около 18 тысяч человек, а также наступают с юго-востока. Однако их продвижение дается им высокой ценой, поскольку на поле боя видно множество тел уничтоженных оккупантов.

В последние дни они пытаются продвинуться вперед небольшими группами по 10-15 человек, а затем, если их не обнаружили, пытаются штурмовать украинские позиции более крупными силами после перегруппировки.

Отмечается, что если российские войска займут город, то они окажутся в нескольких минутах езды от административных границ области и дороги на Днепр. Из Покровска они смогут наступать на другие города региона: Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Бойцы ВСУ на местах убеждены, что взять Покровск будет непросто для россиян, а Украине удастся его удержать. Вместе с тем, они признают, что им не хватает людей и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, контрнаступление России с целью вернуть территорию в Курской области было остановлено. Украинские войска смогли остановить противника.