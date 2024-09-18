Росіяни отримали по зубах під Вугледаром, але тиснуть далі: де зараз найгарічіше на фронті (карта)

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону

Ситуація на східному фронті України залишається напруженою. Українські захисники продовжують стримувати потужний натиск російської армії на кількох ключових напрямках. Особливо гарячими точками протистояння залишаються райони Вугледара, Покровська та Курахового.

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону та просунутися вглиб української території, застосовуючи при цьому авіацію та важке озброєння. Зокрема, на Покровському напрямку тривають запеклі бої.

Українські військові зазначають, що міцно утримують позиції в Лисівці, успішно відбиваючи постійні атаки противника. Ворог, за їхніми словами, намагається просуватися на легких броньованих машинах, висаджуючи десанти, але зустрічає рішучий опір. Українські сили посилюють оборону в лісосмугах, створюючи додаткові перешкоди для просування окупантів.

Лисівка на Покровському напрямку

Ситуація в Гродівці залишається складною. Більша частина селища, за даними Deep State, наразі перебуває під контролем ворога, який намагається захопити й західні околиці. Українські захисники продовжують стримувати наступ, не даючи противнику закріпитися на нових рубежах.

Гродівка, Покровський напрямок

Також військові стверджують, що місто Мирноград біля Покровська росіяни намагаються стерти з землі, як Бахмут. Армія РФ постійно обстрілює цивільну інфраструктуру.

У районі терикону "Українська" ворогу вдалося частково просунутися вперед. Українські війська утримують оборону за цим об'єктом, готуючись до можливого подальшого наступу противника в напрямку Цукурине. Цей маневр може бути спробою обходу з південного флангу в бік Селидового.

Селидове

За даними Deep State, окрім просування в Гродівці та Українську, тривають бої в районі Желанного Першого. Зокрема, на Покровському напрямку російські військові за підтримки авіації здійснили 24 спроби атакувати позиції українських захисників у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Михайлівки та Красного Яру. Сили оборони успішно відбили 21 атаку, ще три боєзіткнення тривають. Про це повідомляє Генштаб.

На Курахівському напрямку ситуація також залишається напруженою. Ворожі сили здійснили 26 атак у напрямку населених пунктів Цукурине, Українськ, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Українським захисникам вдалося відбити 23 спроби просування противника.

Курахове

Військові, які перебувають на цьому напрямку, зазначають, що росіяни намагаються йти з північної частини Красногорівки в бік Олександрополя. Поки що їхні спроби призупинені. Також вони намагаються "забігати в східну частину Максимільянівки і закріплятися на фундаментах, бо від села там залишилася тільки відмітка на карті".

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни окупували ще один населений пункт. Де їм вдалося просунутися?