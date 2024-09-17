"Страшно, звісно, всі ми люди": як живе Покровськ під постійними обстрілами (ексклюзивний репортаж)

Далеко не всі мешканці наважуються на евакуацію

Ситуація в Покровську з кожним днем стає дедалі складнішою, проте там залишаються люди. За їхніми словами, жити у місті стає страшно, але вони продовжують виконувати свою щоденну рутину.

У місті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав руйнування від російських обстрілів. Крім того, він поговорив із місцевими жителями.

В’їхати в місто Горбатим мостом (шляхопровід "Східний") не вийшло, оскільки він отримав суттєві пошкодження.

У Покровську скрізь видно сліди недалеких бойових дій. Він знаходиться неподалік лінії фронту, а тому роботу артилерії тут чути дуже добре. Крім того, через постійні обстріли повсюдно зустрічаються зруйновані та пошкоджені будівлі.

"Страшно, звісно, ми ж люди всі живі", — розповіли місцеві мешканки, які вийшли обрізати кущі.

Проте близькість бойових дій змушує багатьох залишити свої будинки. Одна з місцевих мешканок також вивозить із собою свійських тварин. У неї із собою три цуценята та чотири коти, проте вона каже, що вдома ще залишилися кози та ще один кіт, якого вона не змогла знайти, а також мама цуценят. За її словами, собака залишиться із чоловіком, щоб йому не було самотньо.

"Я повернуся. Будь-якими шляхами", — додала місцева мешканка.

За її словами, вибухи в місті чути щоночі, через що доводиться спускатися до підвалу. Однак жінка додала, що підвал не дуже зручний і говорити про нормальний сон не доводиться.

Як повідомлялося раніше, росіяни напередодні вдарили шляхопроводом "Східний" у Покровську двома авіабомбами, чим призвели до його часткового руйнування.

Крім того, внаслідок російського обстрілу зруйновано Мирноградський міст. Він з’єднував Покровськ із Мирноградом.