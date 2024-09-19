Не воюємо, а бавимось? Екскомбат Семенченко зробив різку заяву

Росії створює велику армію за рахунок найманців

У Москви вистачє ресурсів на ведення війни, а Київ має чив відповісти. Але Україна, як держава, ще бавиться у цій війні. Наразі застосовано лише 10% від тих можливостей, що має країна.

Так вважає колишній комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".

Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, чи вистачить у Росії сил та засобів, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, Семенченко зауважив, що у кремлівських загарбників всього вдосталь.

За його словами, зараз в Росії створюється велика армія за рахунок найманців.

"Вони беруть коштами там, де вони не можуть брати мобілізацією.", — додав екскомбат батальйону "Донбас". Та додав, що Україна має сили і засоби на це відповідати. При цьому Семенченко зауважив, що говорити про тотальну війну ще зарано.

"Давайте чесно: в багатьох випадках ми як суспільство, як держава, ще бавимося у війну. Подивіться що відбувається на вулицях великих міст. Чи є у нас "все для фронту, все для перемоги"? Ні! Тому у нас є що покращувати. На мій погляд, ми застосували 10% від того, що могли. ", — сказав він. Та додав, що має на увазі не хлопців 18-ти років, не резерви, а можливості держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 — початку 2026 року своєю перемогою. Це пов’язано з тим, що влітку 2025 року у країни-агресора розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне потреба мобілізації. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.