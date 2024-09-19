Світу не цікаві мирні плани: нардеп розповів, що допоможе Україні завершити війну

Нардеп розповів, чому Україні треба продовжувати просування на території Росії

Наступ ЗСУ у Курській області є частиною мирного плану України. Вона є демонстрацією сили, яка дозволить схилити світ на свій бік.

Про це в ефірі "Новини Live" розповів народний депутат Олег Дунда ("Слуга народу"). За його словами, світ просто так не підтримуватиме жодних мирних планів, навіть якщо вони будуть найідеальнішими.

"Світ цинічний і завжди підтримує не мирні плани, а завжди підтримує переможця. Навіть якщо він не мирний", — сказав він.

За його словами, для України наразі єдиним способом просувати свої мирні плани є перемоги на полі бою. Він також нагадав слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про те, що операція в Курській області "є частиною нашої перемоги", а також додав, що до цього мають додатися й інші російські області.

"Ми не маємо права зупинятися на тих кордонах, яких ми дійшли в Курській області. Ми повинні їх розширювати", — сказав Дунда.

Як повідомлялося раніше, під час розмови з журналістом CNN Зеленський повідомив, що перемога можлива, якщо Україна буде сильною. Він не став наводити деталі свого плану, але розповів, що в ньому чотири пункти плюс один, який відіграватиме роль вже після війни.