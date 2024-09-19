Не воюем, а забавляемся? Экс-комбат Семенченко сделал резкое заявление

России создает большую армию за счет наемников

У Москвы хватает ресурсов на ведение войны, а Киев есть чем ответить. Но Украина, как государство, еще забавляется в этой войне. В настоящее время применено лишь 10% тех возможностей, которые имеет страна.

Так считает бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Если мы не выиграем, в раздел Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, хватит ли у России сил и средств, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, Семенченко отметил, что у кремлевских захватчиков всего достаточно.

По его словам, сейчас в России создается большая армия за счет наемников.

"Они берут средствами там, где они не могут брать мобилизацией ", — добавил экс-комбат батальона "Донбасс". Но добавил, что у Украины есть силы и средства на это отвечать. При этом Семенченко отметил, что говорить о тотальной войне еще рано.

"Давайте честно: во многих случаях мы как общество, как государство, еще играем в войну. Посмотрите, что происходит на улицах больших городов. Есть ли у нас "все для фронта, все для победы"? Нет! Поэтому у нас есть что улучшать. На мой взгляд, мы применили 10% от того, что могли.", — сказал он. И добавил, что имеет в виду не ребят 18 лет, не резервы, а возможности государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия хотела бы завершить войну до конца 2025 — начала 2026 своей победой. Это связано с тем, что летом 2025 г у страны-агрессора начнутся серьезные проблемы в экономике и потребность мобилизации. Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов.