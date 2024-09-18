Не повинно бути довб*йобів-командирів. Семенченко назвав три умови набору зеків у ЗСУ

Колишній нардеп пояснив хвилю СЗЧ і дезертирства

Через зниження кількості військовозобов’язаних, готових узяти участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення, українській владі доводиться вдаватися до набору у ЗСУ добровольців з числа в’язнів. При цьому рекрути з числа ув’язнених бувають набагато більш мотивованими, аніж бійці, які прийшли по мобілізації.

Про це колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" НГУ і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Медведчука треба було пристрелити: Семен Семенченко про роботу на ГУР, кримінальні справи і те, куди ж він "зник", ч. I".

— Всі ці роки я добивався, щоб мені дали можливість створити бойовий підрозділ. І не тільки тому, що у нас великий досвід. Всі міста, які потім м*скалі займали: Лисичанськ, Попасна, Бахмут, всі ці місця ми, батальйон "Донбас", звільняли у 2014-2015 році за рахунок великої крові і великих жертв наших хлопців. Тому, звісно, ми маємо і мотивацію і потенцію зробити все, щоб на полі бою допомогти нашим побратимам, — каже колишній комбат.

За його словами, підрозділ із колишніх в’язнів створюють на основі декількох принципів.

— Перший — це мотивація. Людина, коли приходить у підрозділ, повинна розуміти, що керівництво разом з нею на фронті, а не за декілька десятків кілометрів.

Друге — довіра до керівництва.

Третє — людина розуміє, що керівництво знає про те, що вона хоче в плані службового та професійного росту. Щоб не було такого, що снайпер використовується в якості водія, а пілот БПЛА копає окопи. Тобто не повинно бути довб*йобів на посадах командирів. В багатьох підрозділах так і є, а в багатьох навпаки, — каже Семен Семенченко.

Він додав, що багато солдатів не готові ризикувати і гинути тільки заради України.

— Мені як добровольцю це дуже болісно відчувати, але це так. Тому зараз дуже велика хвиля і СЗЧшників (самовільне залишення частини. — Ред.) і дезертирів. І повинна бути ще одна мотивація, яка тримає людей, крім України. Це бажання допомогти своєму побратиму. Бажання ризикнути життям, щоб захистити близьку людину, з якою ти став майже рідним під час війни, — резюмував екснардеп.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Росії збунтувалися зеки, які воювали в Україні, бо на них дивляться як на дощових черв'яків.