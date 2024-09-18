Вистачило б на роки війни: експерт назвав кількість боєприпасів на складах в Торопці

Серед знищеного "добра" також балістичні ракети

На знищених внаслідок вибухів складах в російському Торопці Тверської області Росії зберігалась велика кількість боєприпасів, яких могло б вистачити на рік активних бойових дій в Україні.

Про це в ефірі телеканалу Київ-24 заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, йдеться про велику кількість пострілів, як снарядами великих калібрів, так і мінами значно менших калібрів.

"Якщо (бити по Україні — ред.) виключно снарядами 122 калібру, то це приблизно 460 тисяч пострілів. З урахуванням тієї інтенсивності використання такого боєкомплекту, як зараз – ну, це приблизно на рік активних бойових дій. Якщо ж говорити про міни 82 мм, то це виходить 10 мільйонів пострілів. З урахуванням використання росіянами цих боєприпасів зараз, цього вистачить на півтора — два роки активного використання", — каже Коваленко.

Експерт додав, що на складах були також балістичні ракети, а також ракети до зенітних систем.

"Там були снаряди 125, 122 і 150 калібрів, міни, балістичні ракети, зенітні керовані ракети. Тобто, склад був наповнений непогано", — зазначив Коваленко.

Раніше ми повідомляли, що кілька днів тому невідомі дрони здійснили наліт на аеродром "Оленья" у Мурманській області. Також "Телеграф" розповідав, що у ніч проти 17 вересня вибухи пролунали в російському Енгельсі (Саратовська область).