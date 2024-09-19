В Одесі затримали працівницю академії, яка за гроші обіцяла "порішати" за вступ

Налагодила схему протиправного заробітку на абітурієнтах

Працівниця Одеської морської академії вимагала 1,5 тис. доларів "за сприяння" у вступі до навчального закладу. У четвер, 19 вересня, жінку викрили та повідомили їй про підозру.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. Фахівчині відділу доуніверситетської підготовки Національного університету "Одеська морська академія" інкримінують одержання та вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

"За даними слідства, підозрювана налагодила схему протиправного заробітку на абітурієнтах, які бажають вступити до вищих навчальних закладів у морській галузі. За винагороду жінка пропонувала "допомогу" у забезпеченні безперешкодного вступу не тільки до Одеської морської академії, а також до Херсонської державної морської академії, яка наразі дислокується в Одесі", — йдеться в повідомленні.

Працівницю було затримано під час одержання 1500 доларів США. За ці гроші вона обіцяли "повпливати" на службових осіб, причетних до вступної компанії у ВНЗ.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

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