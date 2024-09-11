"Відмазувала" ухилянтів та заробляла гроші: у Луцьку затримали ексзаступницю голови Волинської ОВА (фото)

Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка "заробляла" на ухилянтах. За даними ЗМІ, мовиться про Мирославу Якимчук.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Інформація про ім'я затриманої з'явилась у виданні "Волинь.юа".

В СБУ пишуть, що під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої "послуги" становила до 5 тис. доларів.

Окрім цього, організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи "Шлях", що дозволяло їм виїхати за кордон як "волонтерам". Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності. Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Наразі експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Додамо, що за даними "Волинь.юа", Мирослава Якимчук звільнена з посади. Щоправда, станом на 9 вересня, відповідного розпорядження на офіційному сайті ОВА не оприлюднено.

Мирослава Якимчук стала заступницею голови Волинської обласної військової адміністрації у квітні 2022 року. Тоді ж вона очолила Координаційний центр області, що діє упродовж воєнного стану.

Які статки у Якимчук

"Телеграф" ознайомився з декларацією Якимчук. Вона доступна на порталі youcontrol.

Дані про статки та майно у чиновниці скромні. За 2023 рік у розділі "Об'єкти нерухомості" є квартира, придбана у 2009 році, загальна площа 51 кв. метр, а також земельна ділянка, загальна площа якої становить 1200 кв.метрів.

Варто звернути увагу, що в декларації відсутня інформація про транспортні засоби, а також інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування.

Що стосується розділу "Доходи, в тому числі подарунки", Якимчук вказала, суму в 581 997 тис грн, зазначено, що це заробітна плата отримана за основним місцем роботи, тобто щомісяця вона отримувала 48,5 тис грн.

Є інформація про грошові активи. Там Якимчук також вказала пристойну суму. Мовиться про готівкові кошти у розмірі 23 тис.доларів.

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