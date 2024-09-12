У Києві затримали 5 молодиків, які підпалювали авто військових

Їм загрожує дуже суворе покарання

У Києві правоохоронці затримали п'ятьох осіб, які підпалювали військові автомобілі на замовлення російських спецслужб. Зловмисники діяли групами та поодинці, обираючи своїми цілями позашляховики та мікроавтобуси Збройних Сил України.

За даними слідства, підпали відбулися у трьох районах столиці. Поруч із пошкодженим транспортом залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію українських захисників. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затримання молодиків за підпал авто ЗСУ: подробиці

Затримані — це молоді люди віком від 21 до 29 років із Сумської, Полтавської та Миколаївської областей. Вони приїхали до столиці на заробітки і шукали "легкі гроші" через Телеграм-канали. Саме там на них вийшли представники російських спецслужб і запропонували співпрацю.

Схема дій зловмисників була такою: спочатку вони знаходили потенційні цілі та надсилали фото своїм кураторам для погодження. Після цього прибували на місце, підпалювали автомобілі за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували процес на камери телефонів. Ці відео слугували "звітністю" перед замовниками.

Попри обіцянки, грошової винагороди від окупантів зловмисники так і не отримали. Натомість їх затримали співробітники СБУ та Національної поліції "по гарячих слідах" у різних районах Києва. Під час обшуків вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею "перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Наразі всі фігуранти перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці наголошують, що такими діями ворог намагався розхитати суспільно-політичну ситуацію у Київській області. Російські спецслужби планували видати ці замовні підпали за роботу нібито антиукраїнського підпілля.

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі за підпал авто затримали неповнолітніх. Їх вичислили по запаху.