Українку затримали у Польщі через немовля: що загрожує горе-матері

Дівчині, яку затримали копи, 18 років

Польські правоохоронці затримали 18-річну громадянку України після того, як вона позбулась новонародженої дитини і та померла. Наразі вирішується її доля: вона може загриміти за ґрати.

Про затримання українки в Польщі повідомляє видання Yavp.pl. Це сталось у селищі Бжезіни Мазовецького воєводства.

Сумка з мертвою дитиною була знайдена в сміттєвому баці біля зупинки громадського транспорту. Правоохоронці встановили, що матір’ю була 18-річна українка. Жінка, перебуваючи в лікарні, сама вказала місце, де залишила сумку. Вона розповіла, що після пологів їй стало зле і вона була змушена звернутися по допомогу до медиків.

Поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила позбавитися дитини, оскільки за її словами, вагітність була небажаною. Горе-матері загрожує ув’язнення за скоєне – своєю чергою, тіло дитини було відправлено на експертизу. Спеціалісти з’ясовують, чи народилась дитина мертвою, чи стала жертвою злочину.

Раніше ми повідомляли, що українського боксера Олександра Усика з невідомих причин затримали в аеропорту польського міста Краків. Це викликало обурення в соцмережах – на інцидент відреагували в МЗС України.