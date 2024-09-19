В Одессе задержали работницу академии, которая за деньги обещала "порешать" за поступление

Наладила схему противоправного заработка на абитуриентах

Сотрудница Одесской морской академии требовала 1,5 тыс. долларов "за содействие" во поступлении в учебное заведение. В четверг, 19 сентября, женщину разоблачили и сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура. Специалисту отдела доуниверситетской подготовки Национального университета "Одесская морская академия" инкриминируют получение и вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемая наладила схему противоправного заработка на абитуриентах, желающих поступить в высшие учебные заведения в морской отрасли. За вознаграждение женщина предлагала "помощь" в обеспечении беспрепятственного поступления не только в Одесскую морскую академию, а также в Херсонскую государственную морскую академию, которая сейчас дислоцируется в Одессе", — говорится в сообщении.

Работница была задержана при получении 1500 долларов США. За эти деньги она обещала "повлиять" на должностных лиц, причастных к вступительной компании в вузы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности осуществлялись прокурорами совместно со следователями ОРУП №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УССР в Одесской области ДСР НПУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали пятерых молодых людей, которые поджигали авто военных. Вместе с поврежденным транспортом они оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию украинских защитников.