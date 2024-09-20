Нардеп від "Батьківщини" захопив ділянку лісу на Чернігівщині? Нове розслідування від Bihus.Info

На території виявили незаконний самобуд та низку інших споруд

На Чернігівщині місцева влада роками не помічала незаконне будівництво у мальовничому куточку лісу, на березі річки. Однак на дерев’яний зруб за парканом навколо захопленої ділянки звернули увагу журналісти Bihus.Info. Розслідування привело їх до народного депутата від "Батьківщини" — Валерія Дубіля.

Про це у новому відео від журналістів Bihus.Info. Розслідувачі завітали до Чернігівської області і на власні очі побачили незаконну забудову.

"На перший погляд, виглядає дуже прикольно: приватна територія посеред лісу, є доріжка, висаджені деревцята, кілька споруд. На березі водойми двоповерхова дерев'яна споруда, коротше клас, але є проблема. Це все земля державного підприємства "Ліси України" і якщо вірити рішенню суду, то це все незаконний самобуд і хтось має його знести. Питання в тому, хто цей хтось", — каже розслідувачка Марія Землянська.

Згідно з рішенням Господарського суду Чернігівської області, у справі є три головні дійові особи: Прилуцька окружна прокуратура, Чернігівська ОДА і державне підприємство "Ліси України".

"Саме на "Ліси України" прокуратура і намагається покласти всю відповідальність за незаконне будівництво і змусити саме це ДП знести зруб і паркан, бо будинок стоїть у їхньому лісі і начебто все очевидно, але ж ні", — розповідає Землянська.

Розслідування журналістів вивело їх на ще одну особу у цій справі — благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія". Фонду вже 26 років і, якщо не вдаватися в деталі, він належить народному депутату від "Батьківщини" Валерію Дубілю.

Наприкінці 2021 року фонд "Надія" попросив у Чернігівської ОДА виділити їм у довгострокове користування, а саме на 49 років, ділянку у лісі, розміром 4,4 гектара. У заяві зазначалося, що ділянку просять "для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей".

Повномасштабне вторгнення РФ виділення землі трохи загальмувало, проте 13 вересня 2022 року земельну ділянку таки надали, строком на 5 років. При цьому, договір уклали лише у березні 2024 року.

При цьому ніхто не видавав жодних дозволів на будівництво будинку на зазначеній ділянці і паркану навколо нього. При цьому, завдяки сервісу Google Planet, де зберігаються супутникові знімки, добре видно, що будівництво на зазначеній ділянці розпочалося ще у 2017 році.

Разом з тим, керівник фонду "Надія" заявив журналістам про те, що нібито не знав про будинок на цій ділянці та інші "тимчасові споруди", які там збудували ще кілька років тому.

"Скажу свою глибоко суб'єктивну думку. Мені увесь цей судовий процес за ініціативи прокуратури, типу змусити знести більше нагадує спробу залишити як є. Бо, по суті, суд визнає будівництво незаконне, треба зносити, але зносити має той, хто будував. І це точно не "Ліси України". А фонд Дубіля прокуратура поки й не питає, бо він же так, випадково збоку проходив", — каже журналістка.

Примітно, що в процесі розслідування, на Bihus.Info вийшов і сам нардеп Дубіль. Він зв’язався з журналісткою, бо читав її запити на ім’я прокуратури.

"Чому запит журналістів до офіційної структури опинився у народного депутата прізвище якого там навіть не згадувалось — запитання насправді риторичне", — підкреслила журналістка.

За словами Землянської, вона зустрілася з нардепом особисто і не на камеру (від коментарів народний обранець відмовився) поспілкувалася з ним. Журналістка не стала передавати діалог з нардепом, проте поділилася власними враженнями. Так, як зазначила Землянська, вона достеменно не знає, хто організував незаконне будівництво, хоча і має певні підозри.

"Я впевнена, що вся ця історія не обійшлася без Дубіля, бо, по-перше, я не вірю в збіги. Типу так співпало, що його благодійний фонд орендував саме ту ділянку, де буквально в момент оформлення документів зводився самобуд. По-друге, не просто так Дубілю перекидали мої запити. Тут навіть збігу бути не може", — зазначила журналістка.

Примітно, що згідно з інформації наведеної в декларації Дубіля, у його родини є сімейний маєток на Чернігівщині, який знаходиться чи не впритул до лісу, де журналісти виявили незаконний самобуд.

Валерій Дубіль

Щодо інформації про самого народного обранця, то з відкритих джерела відомо, що чи не вся його політична діяльність пов’язана з партією "Батьківщина". Він нардеп з 17-річним стажем.

У 2014 році Дубіль став фігурантом антикорупційного розслідування через незадекларований бізнес. На довиборах у Верховну Раду у 2016 році у Чернігові займався підкупом виборців, роздаючи сертифікати вартістю 200 грн на отримання ліків.

Валерій Дубіль

Згідно з даними порталу "Чесно", 7 березня 2019 генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Дубіль організував, за участі російських політтехнологів, мережу агітаторів і планував підкупити виборців, а також кандидата Юрія Тимошенко для перемоги Юлії Тимошенко на президентських виборах.

2 липня 2020 року відносно Валерія Дубіля було порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі. Йдеться про доходи, отримані внаслідок незаконного переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.

Більше інформації – у розслідуванні Bihus.Info: Нардепу можна? Як віджати ліс і не спалитись

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто обіймає топ-посади у державних компаніях, та чим вони відомі. Розслідування провели журналісти "Bihus.Info".