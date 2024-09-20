Нардеп от "Батькивщины" захватил кусок леса на Черниговщине? Новое расследование от Bihus.Info

На территории обнаружили незаконный самострой и ряд других сооружений

На Черниговщине местные власти годами не замечали незаконное строительство в живописном уголке леса, на берегу реки. Однако на деревянный сруб за забором вокруг захваченного участка обратили внимание журналисты Bihus.Info. Расследование привело их к народному депутату от "Батькивщины" — Валерию Дубилю.

Об этом в новом видео от журналистов Bihus.Info. Расследователи посетили Черниговскую область и своими глазами увидели незаконную застройку.

"На первый взгляд, выглядит очень прикольно: частная территория посреди леса, есть дорожка, высаженные деревья, несколько сооружений. На берегу водоема двухэтажное деревянное сооружение, короче класс, но есть проблема. Это все земля государственного предприятия "Леса Украины" и если верить решению суда, это все незаконный самострой и кто-то должен его снести. Вопрос в том, кто этот кто-то", — говорит расследователь Мария Землянская.

Согласно решению Хозяйственного суда Черниговской области, в деле есть три главных действующих лица: Прилуцкая окружная прокуратура, Черниговская ОГА и государственное предприятие "Леса Украины".

"Именно на "Леса Украины" прокуратура и пытается возложить всю ответственность за незаконное строительство и заставить именно это ГП снести сруб и забор, потому что дом стоит в их лесу и вроде бы все очевидно, но нет", — рассказывает Землянская.

Расследование журналистов вывело их на еще одного фигуранта по этому делу — благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія". Фонду уже 26 лет и, если не вдаваться в детали, он принадлежит народному депутату от "Батькивщины" Валерию Дубилю.

В конце 2021 фонд "Надія" попросил у Черниговской ОГА выделить им в долгосрочное пользование, а именно на 49 лет, участок в лесу, размером 4,4 гектара. В заявлении отмечалось, что участок просят "для культурно-оздоровительных и рекреационных целей".

Полномасштабное вторжение РФ выделение земли немного затормозило, однако 13 сентября 2022 года земельный участок все-таки предоставили, сроком на 5 лет. При этом договор был заключен только в марте 2024 года.

Отметим, что никто не выдавал никаких разрешений на строительство дома на указанном участке и забора вокруг него. При этом благодаря сервису Google Planet, где хранятся спутниковые снимки, хорошо видно, что строительство на данном участке началось еще в 2017 году.

Вместе с тем, руководитель фонда "Надія" заявил журналистам о том, что якобы не знал о доме на этом участке и других "временных сооружениях", которые там построили еще несколько лет назад.

"Скажу свое глубоко субъективное мнение. Мне весь этот судебный процесс по инициативе прокуратуры типа заставить снести больше напоминает попытку оставить как есть. Потому что, по сути, суд признает — строительство незаконное, надо сносить, но сносить должен тот, кто строил. И это точно не "Леса Украины". А фонд Дубиля прокуратура пока и не спрашивает, потому что он так, случайно в сторонке проходил", — говорит журналистка.

Примечательно, что в процессе расследования на Bihus.Info вышел и сам нардеп Дубиль. Он связался с журналисткой, потому что читал ее запросы на имя прокуратуры.

"Почему запрос журналистов в официальную структуру оказался у народного депутата фамилия которого там даже не упоминалась — вопрос действительно риторический", — подчеркнула журналистка.

По словам Землянской, она встретилась с нардепом лично и не на камеру (от комментариев народный избранник отказался) пообщалась с ним. Журналистка не стала передавать диалог с нардепом, однако поделилась своими впечатлениями. Так, как отметила Землянская, она точно не знает, кто организовал незаконное строительство, хотя и имеет подозрения.

"Я уверена, что вся эта история не обошлась без Дубиля, потому что, во-первых, я не верю в совпадения. Типа так совпало, что его благотворительный фонд арендовал именно тот участок, где буквально в момент оформления документов возводился самострой. Во-вторых, не просто так Дубилю перебрасывали мои запросы. Здесь даже совпадения быть не может", — отметила журналистка.

Примечательно, что согласно информации, приведенной в декларации Дубиля, у его семьи есть семейное имение на Черниговщине, которое находится чуть ли не вплотную к лесу, где журналисты обнаружили незаконный самострой.

Валерий Дубиль

Что касается информации о самом народном избраннике, то из открытых источников известно, что, едва ли не вся его политическая деятельность связана с партией "Батькивщина". Он нардеп с 17-летним стажем.

В 2014 году Дубиль стал фигурантом антикоррупционного расследования из-за незадекларированного бизнеса. На довыборах в Верховную Раду в 2016 году в Чернигове занимался подкупом избирателей, раздавая сертификаты стоимостью 200 грн на получение лекарств.

Валерий Дубиль

Согласно данным портала "Чесно", 7 марта 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Дубиль организовал, при участии российских политтехнологов, сеть агитаторов и планировал подкупить избирателей, а также кандидата Юрия Тимошенко для победы Юлии Тимошенко на президентских выборах.

2 июля 2020 года в отношении Валерия Дубиля было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере. Речь идет о доходах, полученных в результате незаконного переоформления корпоративных прав агрохолдинга.

Больше информации – в расследовании Bihus.Info: Нардепу можно? Как отжать лес и не спалиться

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто занимает топ-должности в государственных компаниях и чем они известны. Расследование провели журналисты Bihus.Info.