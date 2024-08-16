"Хочеться плакати навзрид": хто обіймає топ-посади у державних компаніях, та чим вони відомі – розслідування "Бігус.Інфо" (відео)

Низку ключових посад у деяких важливих держкомпаніях багато років займають одні й ті самі люди

Топові посади у великих державних компаніях та підприємствах, схоже, роками займають одні й ті ж самі люди. Вони потрапляють у скандали, після чого їх переміщують з однієї компанії до іншої – але ці люди все одно залишаються "на плаву", або, фігурально виражаючись, "у своїй павутині".

Про це йде мова у новому розслідуванні "Бігус.Інфо". Зазначається, що Україна володіє часткою у понад 3000 державних компаній та підприємств, деякі з них мають стратегічне значення та оперують багатомільярдними сумами. І кожне з них має апарат керівництва, куди доволі часто потрапляють цікаві персоналії.

"Ми вирішили дослідити структури декількох великих компаній, власником яких повністю чи частково є держава, і помітили цікаву тенденцію: важливі посади тут нерідко займають або люди що прямо пов'язані з керівництвом Офісу президента, або персонажі з такими біографіями що аж хочеться плакати навзрид. Підозрювані, комуністи, звільнені з попередніх посад внаслідок скандалів – повний набір. Ці люди про протягом останніх років мігрують з одного держпідприємства в інше тасуючи посади, як колоду карт: ліси та енергетика, чи може енергетика і конярство… Власне про цих людей ми сьогодні і поговоримо, подивимося на їхні посади біографії", – сказано у розслідуванні.

Зокрема, розслідувачі згадують Віктора Буська, який є членом наглядової ради "Центренерго" та керівником одного з департаментів ДП "Ліси України". Бусько пов'язаний з Ростиславом Шурмою, екскерівником "Запоріжсталі", а нині – одним із заступників керівника ОПУ. У Запоріжжі Бусько очолював осередок забороненого нині "Оппоблоку".

Ще один член наглядової ради "Центренерго", Володимир Величко, теж відома у Запоріжжі персона. Так, він багато років провів у складі фракції забороненої нині Комуністичної партії України, у 2015 році обрався у обласну раду Запорізької області. У 2019 році відзначився тим, що пройшов Запоріжжям у складі російської пропагандистської акції "бєссмєртного полка".

У "Центренерго", на думку розслідувачів, взагалі збираються цікаві персонажі, бо ще одним членом наглядової ради там ще у листопаді 2022 року став Андрій Гота, керівник кабінету керівника ОПУ Андрія Єрмака. Коли у 2023 році увесь менеджмент та наглядову раду звільнили, Гота залишився на посаді.

Також розслідувачі згадали у матеріали екснардепа Максима Єфімова, якого вважають близьким до голови парламентської фракції "Слуг народу" Давида Арахамії. Єфімов контролює "Донбасенерго", а його родина – серед співвласників компанії Friendly Energy Solutions, яка базується у Закарпатті та займається зеленою енергетикою.

Костянтин Войцеховський та Олексій Кураков, яких пов'язують з особою Ріната Ахметова, разом із вже згаданим Буськом фактично контролюють ДП "Ліси України", займаючи посади керівників ключових департаментів. Доречі, департамент безпеки "Лісів" очолює Степан Довгунь, якого вважають людиною ще одного чиновника з ОПУ – Олега Татарова. Серед членів наглядової ради "Укрнафти", яку держава націоналізувала у 2022 році – колишня бізнес-партнер Єрмака Роза Тапанова та ексзаступник міністра економіки Олександр Грибан, якому минулого року САП та НАБУ оголосили підозру в розтраті державних коштів.

Більше інформації – у новому розслідуванні "Бігус.Інфо": "Від комуністів до підозрюваних НАБУ: хто наглядає за Укрнафтою, Центренерго, Лісами України"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні НАБУ оголосило підозру ексзаступнику Єрмака. У нього знайшли елітну нерухомість та дорогі автомобілі, які були куплені під час повномасштабної війни.