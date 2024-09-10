Сім'я колишнього "Слуги народу" накупила нерухомості та машин на мільйон доларів: нове розслідування Bihus.info

За час його депутатства інвестували як могли

Родина екснардепа "Слуги народу" Романа Іванісова, який має судимість за групове зґвалтування, під час його депутатства накупила автомобілів та нерухомості на понад 1 млн доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Зазначається, що з початку політичної кар'єри Іванісов декларував та мав доволі скромні активи та відповідні заробітки.

Проте він також вказував і колосальні суми заощаджень у готівці на мільйони доларів. І вже у 2020 році його дружина Марина Іванісова почала їх витрачати.

Так, обраниця члена комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, у лютому і квітні 2020 купила одразу два нових преміальних автомобіля Mercedes – GLE350 та GLS400. На шопінг вона витратила з врахуванням старого курсу десь 200 тисяч доларів.

"В той же період жінка інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК "Manhattan city" поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді мала б обійтися Марині Іванісовій ще в приблизно 320 тисяч доларів. В наступному, 2021-му, Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за 90 тисяч доларів", — йдеться у розслідуванні.

Загалом за пів року 2020, дружина Іванісова накупляла нерухомості та авто на понад пів мільйона доларів, витративши більшу частину заощаджень. У 2021 році вона придбала ще один автомобіль Volkswagen Multivan за 90 тисяч доларів.

На цьому витрати родини не зупинились, восени 2022-го нардеп інвестував понад 12 мільйонів гривень (тобто понад 330 тисяч доларів за тодішнім курсом) в ще дві квартири в Києві. Ці кошти, згідно з декларацією, він отримав як подарунок від матері.

"Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП в Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і "заощадженнями бабусі", — пише Bihus.Info.

Та і 2023-му родина Іванісова продовжує витрачати заощадження, купуючи нерухомість. Так, дружина нардепа придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще будують, в котеджному містечку "Ariel Village" біля Києва в с. Романків.

"Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 мільйонів гривень, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в понад 3 мільйонів гривень. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали", — йдеться у розслідуванні.

Як зазначають Bihus.Info, наразі нардеп не прокоментував колосальні витрати та дивні заощадження.

Нагадаємо, що Іванісов фігурує у двох гучних скандалах. Перший — він має судимість за групове зґвалтування, але попри це й досі не склав мандат, хоча президент України Володимир Зеленський наголошував на цьому. Другий — депутат нібито збрехав про свої дві виші освіти, адже у вишах спростували інформацію про його навчання та дипломування.

Раніше "Телеграф" розповідав, за словами голови АМКУ Павла Кириленка, його сімейство заробило мільйони на продажу малини.