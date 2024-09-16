Дубінського скоро судитимуть: завершено розслідування його з Деркачем справи

Чинний народний обранець перебуває під вартою

Стосовно чинного та колишнього народних депутатів, колишнього прокурора та двох керівників головного управління генштабу з РФ, які здійснили державну зраду у складі злочинної організації, було завершено розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. Зазначається, що їм було інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління генштабу з РФ створило злочинну організацію, до якої увійшли два народні депутати України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що учасники отримували гроші за таку діяльність від генерального штабу РФ. При цьому чинний народний депутат України здійснював інформаційно підривну діяльність на користь Росії.

"Він поширював російські наративи, у тому числі про вище політичне керівництво України. Для їх поширення він брав участь у громадських заходах. У листопаді 2019 року нардепи організували спільну прес-конференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись між Україною та її стратегічним партнером", — повідомляють у прес-службі.

У червні 2020 року екс-прокурор провів спільну прес-конференцію з колишнім народним депутатом, на якій він публічно "обґрунтовував" фейки на користь Кремля. У тому числі нібито про втручання українських чиновників у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній народний депутат із екс-прокурором виїхали за кордон і зараз ховаються від правосуддя. Підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування.

Чинний народний обранець перебуває під вартою.

В Офісі генпрокурора не називали учасників розслідування, проте, за даними видання РБК-Україна, йдеться про:

народного депутата Олександра Дубінського;

колишнього народного депутата Андрія Деркача;

колишнього прокурора Костянтина Кулика.

Передісторія

Злочинна організація була викрита у листопаді 2023 року. Крім осіб, згаданих вище, до складу входив також помічник одного з народних депутатів.

Вони за вказівками російських спецслужб організували заходи щодо дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення її відносин зі Сполученими Штатами Америки (США), а також ускладнення її інтеграції до Європейського союзу (ЄС) та НАТО.

Водночас підозра у державній зраді та участі у злочинній організації була оголошена чинному нардепу та колишньому народному депутату.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський образив журналіста "Телеграфа". Своєю чергою Ян Доброносов відповів на цей випад нардепа і поцікавився, як той може писати повідомлення, перебуваючи в СІЗО.