Росія атакувала балістикою: в Одесі вибухи, є загроза і для західних областей

Попередньо по Одесі вдарили Іскандером

У п'ятницю, 20 вересня, в Одесі під час повітряної тривоги прогримів потужний вибух. Над містом вже здійнявся стовп диму.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними Повітряних Сил України, є загроза застосування балістики з півдня.

"Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська області – ракетна небезпека", — додають у ПС.

О 14:28 оголосили відбій тривоги в Одеській області.

В мережі вже публікують перші фото після вибуху в Одесі. Місцеві канали пишуть про велику ймовірність прильоту та роботу протиповітряної оборони.

"Попередньо в Одесі приліт. Також є фото збиття у небі, але це може бути і касета", — йдеться у повідомлені.

Місцеві пабліки пишуть, що по Одесі вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетним снарядом.

"Було застосовано 1 касетний Іскандер-М. Роботи ППО не було", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія в чергове атакували Україну "шахедами". Активно працювала протиповітряна оборона, у кількох областях, у тому числі на заході України, пролунали вибухи.

Гучно було у передмісті Дніпра, у деяких районах Запоріжжя, у Хмельницькій області та Івано-Франківську.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно безпілотники вночі завітали до Тверської області РФ.