З пустим гаманцем, але при гуморі: кращі меми про дороге життя в Україні

Ви будете триматись за животи після побаченого

Зарплати, комфорт та ціни на продукти в Україні змушують людей не впадати у відчай. Українці в мережі жартують про відсутність грошей, премії та якість життя.

"Телеграф" зібрав меми, які створюють українці, аби хоч якось підбадьорити себе та інших. Тримайтесь за животи, далі ми піднімемо вам настрій цією підбіркою.

На першому зображенні замість грошей у гаманці лежить кішка. Напис українською мовою "гримні мишi з'їли" натякає на те, що немає грошей. Це означає, що замість очікуваних грошей у гаманці знаходиться милий, але "винуватий" домашній улюбленець.

Другий мем щодо невеликих премій на роботі. Текст "Коли спитав в керівника скільки премії отримав цього місяця" супроводжується зображенням чоловіка, який показує жест "п'ять", але замість нього поставили цифру 0. Тобто це означає, що виплати премії не буде.

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Були й інші меми, серед яких намальований чоловічок, який зображує ситуацію з болючими цінами на продукти. На першому зображенні персонаж каже цибулі: "Ця цибуля не змусить мене плакати!", тримаючи її в руці. На другому зображенні написано: "Минулого року ти купував мене на 30% дешевше". На останньому зображенні той же персонаж плаче, що є іронічним натяком на подорожчання овочів та розчарування покупця високими цінами. Мем дотепно висміює інфляцію та зростання цін на харчові продукти, використовуючи гру слів про "плакати" — як від різкого запаху цибулі, так і від її вартості.

Ще один мем гумористично зображує внутрішній діалог з самим собою про витрату грошей. Собака чихуахуа, який дивиться у дзеркало, причому і собака ззаду, і її відображення мають напис "Я". "Ти знову витратив гроші, які я відкладав?" натякає на жаль через імпульсивні витрати.

Ще одне іронічне зображення підірвало мережу. На ньому дуже популярний кадр з телешоу "Офіс" (The Office), де головний герой Майкл Скотт (зіграний Стівом Карреллом) закриває обличчя рукою. Картинка гумористично зображує різні життєві етапи працевлаштування:

"Me having a job" (Коли я маю роботу);

"Me without a job" (Коли я без роботи);

"Me finding a job" (Я шукаю роботу).

Це про те, що пошук роботи, її наявність чи відсутність однаково викликають емоції у людини.

А ось і ще один допис, який гумористично коментує складнощі пошуку стосунків та роботи. Автор іронізує, що люди скаржаться на труднощі знайти кохання, але при цьому ще не здогадуються, як знайти хорошу роботу.

Раніше "Телеграф" показав злободенні меми про життя в Україні.