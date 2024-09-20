Росіяни знову масовано атакували Україну вночі: вибухи лунали на заході і не тільки

Росія щоночі тероризує нашу країну

У ніч на 20 вересня росіяни масово атакували Україну "шахедами". Активно працювала протиповітряна оборона, у кількох областях, у тому числі на заході України, пролунали вибухи.

Як повідомляє "Суспільне", незадовго до півночі вибухи пролунали у передмісті Дніпра. Також гучно було у деяких районах Запоріжжя, у Хмельницькій області та Івано-Франківську.

Вже ближче до ранку вибухи було чути у Рівному. О 5:19 з’явилися повідомлення про вибух у Хмельницькому.

О 3:17 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО. Деталі він пообіцяв розповісти пізніше.

Станом на 6:30 атака ворожих безпілотників на Україну ще триває. Повітряна тривога зберігається у Вінницькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській та східних областях. За повідомленнями моніторингових каналів, "шахед" кружляє над Полтавським районом.

Карта тривог станом на 6:30 20 вересня

Як повідомляв "Телеграф", увечері в четвер, 19 вересня, росіяни КАБом (коригована авіаційна бомба) вдарили по будинку для літніх людей у Сумах. Одна людина загинула, ще 12 постраждали.